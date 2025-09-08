أكاديمية الإعلام الجديد تطلق الموسم السادس من «فارس المحتوى»

أعلنت أكاديمية الإعلام الجديد، أول أكاديمية مبتكرة من نوعها في مجال الإعلام الرقمي بمنطقة الشرق الأوسط، عن إطلاق الموسم السادس من برنامج «فارس المحتوى»، الذي شهد في موسمه الخامس تخريج 51 صانع محتوى عربياً تم اختيارهم من بين أكثر من 1000 طلب مشاركة استقبلتها الأكاديمية، خضع خلالها المنتسبون إلى برنامج تدريبي متخصص استمر 5 أسابيع ولأكثر من 80 ساعة تدريبية.

ويترجم البرنامج رؤية أكاديمية الإعلام الجديد التي دشنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في العام 2020، في دعم المواهب بالمنطقة العربية وتمكينها من صناعة محتوى متميز، وهو ما ينعكس إيجابياً على مستوى المحتوى الرقمي العربي.

وسيركز «فارس المحتوى» في موسمه السادس بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي كأداة لإنشاء المحتوى، وكيفية الاستفادة من الإمكانات التي يتيحها، بما يساعد المبدعين على تحقيق نقلات نوعية في صناعة المحتوى وزيادة انتشارهم وقدرتهم على التأثير، وكيفية التوسع المدروس في استخدام الذكاء الاصطناعي.

وكانت برامج صناعة المحتوى الرقمي التي تنظمها أكاديمية الإعلام الجديد قد استقبلت أكثر من 3000 طلب مشاركة منذ بداية شهر مايو الماضي حتى الآن، واستقبل البرنامج في نسخته السادسة عبر الموقع الإلكتروني لأكاديمية الإعلام الجديد أكثر من 800 طلب مشاركة خلال مدة الحملة الترويجية التي تم إطلاقها منذ بداية أغسطس الماضي؛ إذ تم فحص وتنقيح الطلبات ومقابلة المرشحين النهائيين للانتساب (300 مرشح)؛ حيث وصل 150 منهم إلى التصفيات النهائية، وتمت الموافقة على 70 صانع محتوى عربياً سيتلقون تدريباً على كل ما يحتاجون إليه لتنفيذ أفكارهم وصقل مواهبهم من خلال ورش عمل تفاعلية في مجال كتابة السيناريو والسرد القصصي والتصوير والتحرير، انطلقت في مقر المؤثرين ابتداءً من 1 سبتمبر الجاري وتستمر حتى 2 أكتوبر المقبل.

وقال حسين العتولي، مدير الأكاديمية: إن «فارس المحتوى» مثل منذ إطلاقه علامة فارقة في صقل المواهب العربية وتطوير صناعة المحتوى الهادف القادر على إحداث تأثير إيجابي في المجتمعات العربية، ودعم التنمية المستدامة وتقديم الصورة الحقيقية عن إمكانات أبناء المنطقة ومدى انفتاحهم على التجارب المتقدمة في هذا المجال، وجدارتهم بالإسهام في رسم مشهد جديد للإعلام الرقمي على مستوى العالم.

وأضاف أن الموسم السادس من البرنامج استقطب 8282 طلب مشاركة خلال ستة مواسم، مشيراً إلى أهمية البرنامج في تحقيق هدف رئيسي يتمثل في تمكين المنتسبين من الانتقال المنهجي من الهواية إلى عالم الاحتراف الحقيقي في صناعة المحتوى، لما يتيحه للمشاركين من معارف وخبرات وتبادل الآراء مع أبرز المتخصصين العالميين وخبراء التواصل الاجتماعي.