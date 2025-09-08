اجتماع يبحث السلامة المرورية لشركات «التوصيل» بدبي

بحثت شرطة دبي ودائرة الاقتصاد والسياحة في الإمارة سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات السلامة المرورية، بما يتماشى مع الجهود المبذولة لرفع كفاءة قطاع النقل، لا سيما قطاع توصيل الطلبات الذي يشهد نمواً متسارعاً في إمارة دبي.

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي ترأسه العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، وأحمد أهلي، مدير مراقبة الأنشطة السياحية مدير إدارة حماية المستهلك بالإنابة في دائرة الاقتصاد والسياحة، بحضور العميد عصام إبراهيم العور، نائب مدير الإدارة العامة للمرور، والعميد محمد علي كرم، مدير إدارة التقنيات المرورية، إلى جانب عدد من مديري الإدارات الفرعية.

وتم خلال الاجتماع استعراض أبرز الموضوعات والمحاور المرتبطة بشركات توصيل الطلبات، أبرزها التحديات والسلبيات المتعلقة بسلوكيات بعض سائقي الدراجات النارية، كالقيادة بتهور، وتجاوز الإشارات، وعدم الالتزام بالمسارات المخصصة، وكذلك بحث الحلول التنظيمية التي تضمن التزام شركات التوصيل بالاشتراطات المرورية، وتدريب السائقين على قواعد السلامة، إضافة إلى تعزيز استخدام التقنيات الذكية في مراقبة وتتبع أداء سائقي التوصيل، وضمان انضباطهم على الطرق، إضافة إلى التكامل بين الجانبين في مجال الرقابة والتفتيش والتوعية المرورية، بما يسهم في الحد من الحوادث والإصابات بين سائقي هذا القطاع.

وأكد العميد جمعة بن سويدان، خلال الاجتماع، أن قطاع توصيل الطلبات بات يشكل عنصراً مهماً في الحياة اليومية لسكان الإمارة وزوارها، وهو ما يستدعي رفع مستوى التزام الشركات والسائقين بالمعايير المرورية، حفاظاً على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.

وأكد أحمد أهلي أهمية تعزيز التعاون مع شرطة دبي لضمان تطبيق القوانين والإجراءات التنظيمية بحق المخالفين، وتعزيز ثقافة السلامة المرورية، بما يعكس مكانة دبي مدينة آمنة ورائدة عالمياً في جودة الحياة.