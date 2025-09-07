مقيمة بدبي بعمر 9 سنوات تنال «البكالوريا»

أعلنت وزارة التربية الوطنية الفرنسية، أول من أمس، عن حصول تلميذة في التاسعة من العمر مقيمة في دبي، على شهادة البكالوريا (الثانوية العامة)، لتصبح بذلك أصغر شخص ينال هذه الشهادة.

التلميذة التي خضعت للامتحان بباريس، حصلت على الشهادة.

وأوضحت الوزارة أن أصغر طالب سابق دون الثانية عشرة حصل على شهادة البكالوريا، كان في عام 1989، حين كان في الحادية عشرة من العمر.

وذكرت منظمة «إيزوسيت»، أنها دعمت هذه الطالبة باستخدام منهجية طُوّرت بالتعاون مع أوغو سباي، وهو خريج بكالوريا سابق، نال شهادته في سن الثانية عشرة عام 2012.

وأكد أوغو سباي أن الخريجة، التي تحمل جنسية غرينادا، درست بمدرسة دولية في دبي، مضيفاً: ستبدأ هذا العام تخصصاً مزدوجاً في علوم الكمبيوتر والقانون في جامعتين، بفرنسا وخارجها، مع استمرار إقامتها في دبي.