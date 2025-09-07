«الدفاع المدني» في دبي تحتفي بتخريج الدورة التأسيسية للإطفاء رقم45

احتفلت القيادة العامة للدفاع المدني بدبي بتخريج 100 منتسب من الدورة التأسيسية للإطفاء رقم (45)، بحضور اللواء جمال بن عاضد المهيري، نائب القائد العام للدفاع المدني - دبي، وذلك في مقر أكاديمية الدفاع المدني.

وأكد اللواء جمال المهيري أن الدفاع المدني بدبي حريص على استدامة التدريب والتأهيل لكافة عناصره، ضمن خططه المستمرة لتطوير القدرات المهنية وتعزيز الكفاءات الوطنية، بما يضمن الحفاظ على أعلى مستويات الجاهزية والاستعداد لمواجهة مختلف التحديات في كافة الأوقات.

وقال إن جاهزية فرق الدفاع المدني تسهم في تعزيز منظومة الوقاية والسلامة العامة، التي تهدف إلى تحقيق رؤية القيادة الرشيدة بأن تكون دبي إحدى أكثر مدن العالم أمناً وسلامة، ومن خلال العمل بفعالية وكفاءة عالية للمساهمة بدور ملموس في تعزيز جودة حياة مجتمع دبي بخدمات استباقية مبتكرة ومستدامة.

شملت الدورة محاضرات نظرية وتطبيقات عملية في مجالات الإطفاء والإنقاذ والتعامل مع المواد الخطرة ومختلف حالات الكوارث، ما مكّن الخريجين من اكتساب مهارات متقدمة للاستجابة السريعة للطوارئ، والحد من آثار الحرائق والحوادث، وتقليل المخاطر الناجمة عنها إلى أدنى مستوياتها، وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير العالمية.