أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، عن إقامة صلاة الخسوف في عدد من مساجد الإمارة مساء غدٍ الأحد، بالتزامن مع الظاهرة الفلكية النادرة المتمثلة في الخسوف الكلي للقمر، الذي يبدأ عند الساعة 20:27 ويستمر حتى الساعة 22:57 بالتوقيت المحلي، حيث سيغيب القمر كليًا في ظل الأرض في مشهد كوني مهيب يترقبه سكان الدولة.

وأكد سعادة أحمد درويش المهيري، مدير عام الدائرة، أن إقامة صلاة الخسوف تأتي في إطار حرص الدائرة على إحياء السنن المؤكدة التي أوصانا بها النبي محمد ﷺ، وربط المجتمع بآيات الله الكونية التي تدعو للتفكر والتأمل، مشيرًا إلى أن المبادرة تسهم في تعزيز الوعي الديني لدى أفراد المجتمع، وترسيخ قيم الإيمان والخشوع.

وأوضح أن صلاة الخسوف ستقام في عدد من مساجد إمارة دبي، مؤكدا أن هذه الشعيرة تحمل رسالة إيمانية وتربوية تعكس عظمة الخالق سبحانه وتعالى، وتذكر المسلمين بضرورة اللجوء إلى الله عز وجل عند حدوث الظواهر الكونية.

ودعت الدائرة أفراد المجتمع إلى زيارة موقعها الإلكتروني للاطلاع على قائمة المساجد التي ستقام فيها صلاة الخسوف.