«الصناعة الأمنية بدبي» تستعرض برنامج «مرافق» لتأمين ومراقبة حركة شحنات المواد الخطرة

استعرضت مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية بدبي «سيرا»، خلال مشاركتها الثانية في القمة لشرطية العالمية المقامة حالياً في مركز دبي التجاري العالمي، أحدث مشاريعها التي تسهم بشكل مباشر في تعزيز التضافر بين الجهات الأمنية، بما يعكس التزامها الراسخ بدعم رؤية إمارة دبي نحو مجتمع أكثر أماناً واستدامة.

وذلك ضمن خطة حضورها الفعّال في أبرز المحافل الأمنية الدولية. وأطلقت «سيرا» برنامج «مرافق» الذي يُعد من أحدث المشاريع التقنية التي طورتها إدارة المشاريع النوعية بالمؤسسة. ويهدف البرنامج إلى تأمين ومراقبة حركة شحنات المواد الخطرة ضمن إمارة دبي.

وذلك من خلال نظام متكامل يشمل جهاز تتبع متطور وكاميرا مراقبة عالية الدقة وقفل إلكتروني ذكي، بالإضافة إلى غرفة عمليات مركزية تتولى الإشراف والتحكم الكاملين في حركة الشحنات. كما يأتي هذا النظام كتطور نوعي بديل عن الآلية السابقة التي كانت تعتمد على مرافقة شاحنة نقل المواد الخطرة بمركبة أمنية إضافية.

ويمثل «مرافق» نقلة تسهم في خفض الاعتماد على الكوادر البشرية ورفع مستوى التحكم والكفاءة التشغيلية، ما يؤدي في نهاية المطاف إلى تحسين مستوى الأمان مع تحقيق وفر تشغيلي ملموس. ومن المخطط أن يُطبّق البرنامج خلال مرحلته الأولى على عمليات نقل الألعاب النارية داخل الإمارة، على أن يُوسع نطاقه مستقبلاً ليشمل أنواعاً أخرى من الشحنات ذات الطبيعة الحساسة.

ويعكس إطلاق هذا النظام خلال القمة الشرطية العالمية مدى حرص مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية على تسخير أحدث التقنيات في خدمة السلامة العامة، وتعزيز تكامل الأدوار بين القطاعات الأمنية والشرطية. كما يُجسّد التوجه العام نحو تبني الحلول الذكية والأنظمة التكنولوجية الحديثة بما يواكب تطلعات دبي كمركز عالمي للتميز في إدارة الأمن والسلامة.

وفي سياق متصل شهد جناح المؤسسة حضوراً بارزاً لرابطة محترفي الأمن والسلامة، التي تشارك ضمن منصة «سيرا»، وتعد الرابطة منصة مهنية متخصصة تهدف إلى تعزيز التواصل وتبادل الخبرات بين العاملين في القطاع الأمني بمختلف فئاتهم.

وتقدم الرابطة لأعضائها مجموعة من الخدمات والمزايا الحصرية؛ منها برامج تدريبية متقدمة، وتمثيل في المحافل المحلية والدولية، بالإضافة إلى توفير فرص للتطور المهني تُمكن الأعضاء من مواكبة أحدث الابتكارات والأنظمة العالمية في المجال الأمني.

وتفتح الرابطة أبوابها أمام جميع العاملين المرخصين في القطاع الأمني بالدولة، إلى جانب المهنيين من الجهات الدولية والشركات العالمية، بشرط امتلاكهم تراخيص أمنية سارية تخولهم الانضمام والاستفادة من خدماتها.