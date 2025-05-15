«القمة الشرطية» تبحث 4 محاور رئيسة في يومها الثاني

ناقشت المؤتمرات والجلسات الاستراتيجية والورش في اليوم الثاني من أعمال القمة الشرطية العالمية 4 محاور رئيسة، تمثلت في مكافحة المخدرات، والعمليات الشرطية، وأمن الطيران، والأمن والاحتيال السيبراني.

ويغطي برنامج القمة 12 محوراً شرطياً رئيساً، ضمن أربعة مؤتمرات متخصصة، تتناول قضايا عدة، منها الجريمة السيبرانية، وأمن الحدود، ومكافحة المخدرات، وسلامة الطرق، والإتجار بالبشر.

وفي محور «الأمن السيبراني، قال الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات: «ستواصل التكنولوجيا تطورها، وهذا يقودنا نحو الثورة الصناعية الخامسة، وما بعدها.

فالتكنولوجيا ستظل دائماً قيمة مضافة لنا جميعاً، إذا استخدمناها بالطريقة الصحيحة. ولكن يجب أن نعترف أيضاً بوجود جهات تسعى لإساءة استخدام هذه التكنولوجيا لأغراض ضارة.

ولهذا السبب، نعمل في جميع أنحاء الدولة بشكل استباقي لرصد العديد من هذه الهجمات، ونتعامل معها بشكل تفاعلي من خلال سرعة الاستجابة والمتابعة، من أجل القضاء على تلك البُنى التحتية الضارة».

وفي جلسة بعنوان «النظام العام والسيطرة على الحشود: الأمن القائم على الاستخبارات للفعاليات الدولية»، تطرقت الجلسة إلى ضرورة التكامل في منظومة العمل بين العمل الاستخباراتي والتخطيط والعمليات.

والدور الحيوي للاستخبارات في الحد من التهديدات الأمنية، وضمان السلامة العامة، وتمكين تنفيذ الفعاليات بسلامة وأمان. وتحدث في الجلسة كل من أنطونين فلامنت، رئيس هيئة الأركان في وزارة داخلية فرنسا، وفرانز روف، المدير العام للأمن العام في النمسا، و تارون جوبا، مفوض عام في الشرطة الهندية.

واللواء عبدالله الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، والدكتور ديفيد روبنز، المدير التنفيذي في معهد إدارة المخاطر الاستراتيجية بالمملكة المتحدة، وكاثي لانير، رئيس شرطة سابق في واشنطن، ونوين بهاردواج، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة تريسكون لتنظيم الفعاليات.

وفي جلسة حملت عنوان «مكافحة الإتجار العالمي بالمخدرات من خلال الاستفادة من الإحصاءات لتعزيز كفاءة إنفاذ قوانين مكافحة المخدرات» استعرض المشاركون فيها كيفية مساهمة الأساليب القائمة على الأدلة في تعزيز عملية اتخاذ القرار، وتقوية التعاون الدولي، وتحسين فعالية عمليات مكافحة المخدرات في ظل مشهد عالمي دائم التغير.

محمد الكويتي:

ثمة جهات تسعى لإساءة استخدام التكنولوجيا ونحن لها بالمرصاد