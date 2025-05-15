حمدان بن محمد: برؤية محمد بن راشد نعمل لتحقيق الأفضل للوطن والمواطن

وجّه باعتماد تصاميم مساكن حديثة تلبي تطلعات الأسرة الإماراتية ضمن بيئة عمرانية متكاملة

زار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أمس، المشروع الإسكاني بمنطقة وادي العمردي، حيث اطّلع سموه على سير العمل في كافة المشاريع الإسكانية، ووجه باعتماد حزمة إسكانية بقيمة تتجاوز 2 مليار درهم.

وقال سموه أمس: «تفقّدت مشاريع الإسكان في منطقة وادي العمردي، واطلعت على تفاصيل مجموعة من المشاريع الإسكانية الجديدة التي تضم أكثر من 1,100 وحدة سكنية، موزعة على أربع مناطق رئيسة: وادي العمردي، والعوير، وحتّا، وعود المطينة، بقيمة إجمالية تتجاوز 2 مليار درهم، ضمن مشاريع إسكان المواطنين في دبي».

وأضاف سموه: «وجهنا أيضاً باعتماد تصاميم مساكن حديثة تلبي تطلعات الأسرة الإماراتية، ضمن بيئة عمرانية متكاملة، حيث توفر المشاريع الجديدة جميع مقومات الحياة الكريمة، من بنية تحتية متقدمة، وخدمات نوعية، ومرافق مجتمعية متكاملة».

وأكد سموه أن هذه المشاريع تأتي ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مشيداً بدور فريق عمل مؤسسة محمد بن راشد للإسكان.

وقال سموه: «نثني على جهود فريق عمل مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، راحة المواطن واستقرار أسرته تظل دائماً في مقدمة أولوياتنا، وسنظل نعمل برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد لنحقق الأفضل دائماً للوطن والمواطن».

وعبر منصة «إكس» دون سموه أمس :«تفقّدت اليوم مشاريع الإسكان في منطقة وادي العمردي، واطلعت على تفاصيل مجموعة من المشاريع الإسكانية الجديدة التي تضم أكثر من 1100 وحدة سكنية، موزعة على أربع مناطق رئيسية:

وادي العمردي، والعوير، وحتا، وعود المطينة، بقيمة إجمالية تتجاوز 2 مليار درهم، كما وجهنا باعتماد تصاميم مساكن حديثة تلبي تطلعات الأسرة الإماراتية، ضمن بيئة عمرانية متكاملة تتوافر فيها جميع مقومات الحياة الكريمة، من بنية تحتية متقدمة.

وخدمات نوعية، ومرافق مجتمعية مناسبة.. نثني على جهود فريق عمل مؤسسة محمد بن راشد للإسكان .. وراحة المواطن واستقرار أسرته تظل دائماً في مقدمة أولوياتنا، وسنظل نعمل برؤية محمد بن راشد لنحقق الأفضل دائماً للوطن والمواطن».

واستمع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الزيارة، إلى شرح من عمر حمد بوشهاب، رئيس مجلس إدارة مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، حول نماذج المنازل التي يتم تنفيذها ضمن المشروع، والمُصممة وفق أعلى المعايير المعمارية والهندسية، لتوفير بيئة معيشية مريحة ومستدامة تراعي احتياجات الأسرة الإماراتية من حيث الخصوصية، والجودة، إلى جانب تكامل البنية التحتية والخدمات الداعمة.

وشملت المشاريع الإسكانية 1,163 وحدة سكنية موزعة على عدد من المناطق، بما يتماشى مع خطط التوزيع الحضري في إمارة دبي، 432 وحدة سكنية في وادي العمردي، بقيمة 767.9 مليون درهم، و398 وحدة في منطقة العوير، بقيمة 734.1 مليون درهم، و213 وحدة في منطقة حتّا، بقيمة 508.5 ملايين درهم، إضافة إلى 120 وحدة في منطقة عود المطينة، بقيمة 113.8 مليون درهم.

وتجسّد المشاريع رؤية القيادة الرشيدة في توفير مساكن عصرية تواكب احتياجات الأسرة الإماراتية، ضمن بيئة عمرانية متكاملة تضمن أفضل مستويات جودة الحياة، عملاً بالأهداف الاستراتيجية التي تضمنتها «أجندة دبي الاجتماعية 33» ومن أهمها دعم إسكان المواطنين، وضمان أرقى المعايير في المشاريع الإسكانية المخصصة لهم.

ولي عهد دبي:

المشاريع الجديدة توفر مقومات الحياة الكريمة للمواطنين من بنية تحتية متقدمة وخدمات نوعية ومرافق متكاملة