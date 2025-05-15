باعتماد محمد بن راشد .. حمدان بن محمد يعلن تعيينات جديدة في حكومة دبي

باعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، عدداً من التعيينات الجديدة في حكومة دبي.

فقد أعلن سموه تعيين الدكتور علوي الشيخ علي، مديراً عاماً لهيئة الصحة بدبي، معرباً له عن صادق أمنياته بالتوفيق في مسؤولياته ومهام عمله وبما يسهم في تحقيق رؤية دبي وقيادتها الرشيدة لمستقبل القطاع الصحي في الإمارة.

ووجّه سمو ولي عهد دبي الشكر إلى عوض صغير الكتبي، لما قدمه من عطاء وإسهامات وجهود مخلصة خلال الفترة الماضية في سبيل تطوير خدمات هيئة الصحة والمنظومة الصحية في دبي بشكل عام، متمنياً له دوام التوفيق والنجاح.

وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «الأخ عوض صغير الكتبي من رجال دبي المخلصين، نشكره على ما قدمه من عطاء وإسهامات في تطوير خدمات هيئة الصحة والمنظومة الصحية في دبي بشكل عام، ونتمنى له دوام التوفيق والنجاح».

إلى ذلك، أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم تثبيت المهندس مروان بن غليطة، مديراً عاماً لبلدية دبي، مؤكداً سموه دور البلدية المحوري في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة في الإمارة، وتطوير جودة الحياة فيها بما يرسخ مكانة دبي كأفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة.

كما أعلن سمو ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تعيين عمر بوشهاب، مديراً عاماً لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، ورئيساً لمجلس إدارة مؤسسة محمد بن راشد للإسكان.

وأعلن سموه تعيين محمد الشحي مديراً تنفيذياً بالإنابة لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، كما أعلن سموه تعيين اللواء حارب محمد الشامسي نائباً للقائد العام لشرطة دبي للشؤون الجنائية، وتعيين اللواء أحمد زعل المهيري نائباً للقائد العام لشرطة دبي للشؤون الإدارية، متمنياً للجميع دوام التوفيق والسداد.

حمدان بن محمد:

صادق الأمنيات بالتوفيق إلى علوي الشيخ علي في مسؤولياته ومهام عمله

عوض الكتبي من رجال دبي المخلصين نشكره على ما قدمه من عطاء

دور محوري للبلدية في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة في دبي

التعيينات

علوي الشيخ علي

مديراً عاماً لهيئة الصحة بدبي

تثبيت مروان بن غليطة

مديراً عاماً لبلدية دبي

عمر بوشهاب

مديراً عاماً لدائرة الأراضي والأملاك

رئيساً لمجلس إدارة مؤسسة محمد بن راشد للإسكان

محمد الشحي

مديراً تنفيذياً بالإنابة لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان

حارب الشامسي

نائباً للقائد العام لشرطة دبي للشؤون الجنائية

أحمد المهيري

نائباً للقائد العام لشرطة دبي للشؤون الإدارية