801 مستفيد من دروس «إسلامية دبي»

استفاد 801 دارس ودارسة من برامجه التعليمية المتنوعة لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، التي استهدفت مشاركين من 63 ثقافة، بالإضافة إلى إشهار إسلام أكثر من 2000 شخص من 98 خلفية ثقافية مختلفة حول العالم.

وذلك في مركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية، ما يعكس التنوّع الكبير في الفئات المستفيدة من خدمات المركز وذلك خلال الربع الأول من عام 2025.

كما قدّم المركز خلال الفترة ذاتها خدمات التعريف بالدين الإسلامي لأكثر من 1090 مستفيداً، إضافة إلى توفير برامج التأهيل والرعاية لـ251 مسلماً جديداً، ضمن جهود مستمرة تهدف إلى دعم المسلمين الجدد وتمكينهم من الاندماج والتعلّم في بيئة مرحّبة وآمنة.

وعلى الصعيد التعليمي، نظّم المركز 54 دورة معرفية تناولت مبادئ الدين الإسلامي، وتعليم اللغة العربية، وتلاوة وفهم القرآن الكريم، بالإضافة إلى الدورة التثقيفية «فاستجبنا له»، قُدِّم خلالها 273 درساً بمشاركة فاعلة من مختلف الفئات.

وأكد جاسم محمد الخزرجي، مدير إدارة مركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية، أن هذه النتائج تعكس التزام الدائرة برسالتها الحضارية والإنسانية، وترسّخ دور المركز كمظلة معرفية تُعزّز القيم النبيلة التي تقوم عليها دولة الإمارات، من الانفتاح الثقافي والديني.

وقال الخزرجي: «نحرص على تطوير برامجنا الثقافية والتعليمية بما يتماشى مع تطلعات قيادتنا الرشيدة، ويخدم بناء مجتمع منفتح فكرياً وثقافياً، يحتضن التنوّع، ويدعم الحوار الحضاري بين مختلف الثقافات».