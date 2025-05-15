«لوتس إيميا إس» تنضم إلى أسطول الدوريات الفارهة في شرطة دبي

ضمت إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، لأسطول دورياتها الحديثة، سيارة «لوتس إيميا -إس»، Lotus Emeya - S، التي تعتبر من السيارات الكهربائية الفارهة، وذلك خلال فعاليات القمة الشرطية العالمية.

ودشن اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد قائد عام شرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، السيارة، بحضور مسؤولين في شرطة دبي، ورمزي الاتات، المدير الإقليمي للتسويق والعلاقات العامة في شركة لوتس، وعدد من كبار الضباط.

واطلع اللواء المنصوري على مواصفات «لوتس إيميا - إس»، الكهربائية بالكامل والتي تسير على الشحنة الواحدة لمسافة 600 كيلومتر، وتبلغ سرعتها القصوى 250 كيلومتراً في الساعة، وبقوة 603 أحصنة، ويبلغ تسارعها من 0 إلى 100 كيلومتر في زمن 4.2 ثوانٍ.

واستمع اللواء المنصوري إلى شرح حول السيارة ذات التصميم الحديث والشكل الرياضي، التي تحتوي على أحدث أنظمة الترفيه، والتكنولوجيا، والتحكم ذاتي القيادة والشاشات المتطورة.

شراكة

وأشاد اللواء المنصوري بالتعاون الوثيق مع شركة لوتس، مؤكداً أن القيادة العامة لشرطة دبي تسعى من خلال إدخال السيارات الكهربائية الفارهة إلى أسطولها من الدوريات لتعزيز التواجد الأمني لرجال الشرطة في الأماكن السياحية المهمة، مثل برج خليفة و«بوليفارد الشيخ محمد بن راشد» و«جي بي آر»، وغيرها من المناطق السياحية، إلى جانب الارتقاء بكافة السيارات المستخدمة في شرطة دبي وأحدثها.