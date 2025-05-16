فتح باب التسجيل في مؤتمر دبي العالمي للتنقّل ذاتي القيادة

افتتحت هيئة الطرق والمواصلات بدبي باب التسجيل في مؤتمر دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة بدورته الرابعة، الذي سيعقد برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في الفترة من 24 – 25 سبتمبر 2025 تحت شعار: «إعادة تعريف النقل: المسار نحو التنقل الذاتي».

ويؤكد انعقاد الدورة الرابعة من مؤتمر دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة، حرص الهيئة على المضي قُدُمَاً في تعزيز الدور الريادي لحكومة دبي، والتوسع في استخدام تكنولوجيا التنقل ذاتي القيادة، على جميع المستويات والأصعدة كافة.

حيث تشمل هذه الدورة من التحدي وسائل نقل متعددة ومتكاملة تجمع أنظمة مواصلات عديدة في منطقة واحدة وتسمح للركاب باستخدام تلك الوسائل.

وقال أحمد بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة، رئيس لجنة التنظيم لمؤتمر التنقل ذاتي القيادة إن مؤتمر دبي العالمي للتنقّل ذاتي القيادة تحول إلى منصة عالمية تجمع كبريات الشركات والمؤسسات المحلية والإقليمية والعالمية العاملة في هذا المجال.

وذلك بفضل النجاح الكبير، الذي حققه على مدى دوراته الثلاث السابقة، حيث يضم الحدث عدداً كبيراً من خبراء التكنولوجيا والمبتكرين والمختصين وصنّاع القرار والمستثمرين والمسؤولين الحكوميين من دول مختلفة لبحث ومناقشة آخر التطورات وأحدثها في مجال التنقّل الذاتي.

وأشار إلى أن مؤتمر دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة يهدف إلى تسليط الضوء على رؤية دبي لتكون 25 % من وسائل النقل في المدينة ذاتية القيادة بحلول عام 2030، وسَيُعلَنُ خلال المؤتمر اسم تحالف الشركات الفائز في مسابقة «تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة 2024».

وسيحصل تحالف الشركات الفائز على جائزة تبلغ قيمتها 3 ملايين دولار حيث يتنافس المشاركون في التحدي على تقديم أفضل الحلول المبتكرة في مجال التنقل ذاتي القيادة.

يُذكَر أن الشركات دخلت التحدي إما على شكل تحالف شركات «Consortium» مُؤَلَّف من أكثر من شركة أو على شكل كيان مُؤَلَّفٍ من شركة واحدة، وذلك بهدف دمج عدة أنظمة مواصلات مستقلة ذاتية القيادة، «تحت مظلة خدمة واحدة».

ويذكر أن التنقل ذاتي القيادة أصبح ركيزة أساسية في استراتيجية هيئة الطرق والمواصلات، وهي تعمل في سبيل ذلك على إطلاق العديد من المبادرات المبتكرة ليُصبِحَ التنقل ذاتي القيادة واقعاً وحقيقة ملموسة على أرض دبي.