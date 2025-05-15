ضاحي خلفان يتلقى نسخة من رسالة دكتوراه

تلقى معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، نسخة من رسالة دكتوراه من العقيد دكتور هشام الجودر، من الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي، بعنوان «استشراف المستقبل باستخدام الذكاء الاصطناعي للحد من الجرائم في دولة الإمارات»، تسلط الضوء على دور الذكاء الاصطناعي في مكافحة الجريمة في الإمارة.

تتناول الرسالة دور الذكاء الاصطناعي في تحسين أمن المساكن الذكية في دبي، وتقديم دراسة تطبيقية حول كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لتحقيق أهداف ورؤية القيادة العامة لشرطة الإمارة في رفع نسبة الشعور بالأمان، وجعلها المدينة الأولى في جودة الحياة.

وتوجه معاليه بالشكر إلى العقيد الدكتور هشام الجودر، خلال استقباله له بمكتبه، على هذا الإهداء القيم، مشيداً بموضوع رسالته وأهميتها، ومتمنياً له التوفيق.