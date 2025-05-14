قمة تكنولوجيا الموارد البشرية 2025 في دبي تناقش مستقبل القيادة والذكاء الاصطناعي

تواصلت لليوم الثاني أعمال قمة تكنولوجيا الموارد البشرية 2025، التي نظمتها شركة QnA العالمية في دبي، بمشاركة نخبة من كبار مديري الموارد البشرية والتقنية، ونواب الرؤساء التنفيذيين، وخبراء التحول الرقمي من مختلف أنحاء العالم.

تستكشف القمة مستقبل بيئة العمل، حيث يجتمع قادة القطاع لتبادل الرؤى ومناقشة أبرز التحديات في عالم الأعمال، واستعراض أحدث الحلول الرقمية في إدارة الموارد البشرية، في ظل التطور المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأكد الدكتور أوليغ كونوفالوف، المصنف ضمن قائمة أفضل 30 قائداً عالمياً في مجال القيادة، أن بناء المستقبل لا يعتمد فقط على تطوير الأنظمة، بل على تمكين الأفراد القادرين على قيادة التغيير وصناعة الرؤية.

وقال في تصريح لوكالة أنباء الإمارات " وام ": "الذكاء الاصطناعي ليس نافذة على المستقبل بل مرآة لما نعرفه، إنه أداة تعزز الكفاءة، لكنه لا يمنحنا الحكمة أو يخلق الرؤية التي نحتاجها".

وأضاف : "الحروب الناجحة تُكسب بجيوش موحدة الأهداف، وليست بحشود مشتتة، القيادة هي فن ربط الأفراد بشغفهم، وتحفيزهم على الحلم بمستقبل أفضل باستخدام كافة الأدوات الممكنة، ومنها الذكاء الاصطناعي".

وأوضح أن المهارات الروتينية قابلة للاستبدال عبر التكنولوجيا، بينما تبقى المهارات الإنسانية كالقيادة والتفكير الاستراتيجي جوهرية وغير قابلة للاستبدال، مشيراً إلى أن "الضوضاء المعلوماتية تسببت في تراجع وضوح الرؤية لدى العديد من القادة، وخلقت أجواء من الخوف والدراما، بينما جوهر القيادة هو صناعة الوضوح".

وحول تجربة دولة الإمارات، قال : "ما تحقق في الإمارات خلال السنوات الأخيرة، يعكس رؤية واضحة وقيادة ملهمة، قادرة على تمكين الآخرين من أن يصبحوا قادة بدورهم في بناء مستقبل مشترك".

وقال محمد بخاري، وكيل أمين العاصمة المقدسة لرأس المال البشري، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن مشاركته جاءت لتمثيل مكة المكرمة والقطاعات الحكومية العاملة في خدمة ضيوف الرحمن، موضحاً أن الجلسة التي شارك فيها سلطت الضوء على التحديات اليومية للعاملين في خدمة الحجاج والمعتمرين، والدور المتنامي للتكنولوجيا في تحسين جودة الخدمات.

وأشار إلى أن أمانة العاصمة المقدسة، توظف تقنيات الذكاء الاصطناعي في العديد من العمليات، من بينها الرصد الآلي للمخالفات الصحية والإنشائية، باستخدام الكاميرات الذكية، لافتاً إلى أن هذه التقنيات تساهم في سرعة الاستجابة وتقليل الحوادث، خصوصاً في مواسم الذروة مثل الحج.

كما أكد أن المملكة تسعى لأن تكون مكة في مصاف المدن الذكية عالمياً، حيث تم تصنيفها الثانية على مستوى السعودية والتاسعة والثلاثين عالمياً ضمن مؤشر المدن الذكية، مضيفاً أن استخدام التكنولوجيا أصبح عنصراً أساسياً في تقديم تجربة استثنائية لقاصدي بيت الله الحرام.

وقال فيصل بشير، مسؤول التسويق بشركة Mercer Talent Enterprise، إن القمة تمثل منصة حيوية لتبادل التجارب والخبرات، في وقت تشهد فيه الموارد البشرية تحولاً جذرياً مع تصاعد أهمية الذكاء الاصطناعي.

وأوضح في تصريح لـ " وام "، أن الذكاء الاصطناعي يُستخدم في دعم عمليات اتخاذ القرار وتحليل البيانات، لكنه لا يغني عن البعد الإنساني، خاصة في التفاعل المباشر مع الموظفين، مشيراً إلى أن جائحة كوفيد-19 أبرزت أهمية التواصل الوجهي داخل المؤسسات.

وأكد أن قطاع الموارد البشرية تجاوز الصورة النمطية التقليدية، وأصبح اليوم معنياً ببناء قادة المستقبل وتحقيق رفاهية الموظفين، مشدداً على أن "اللمسة الإنسانية ستظل جوهر العمل في أي مؤسسة، والذكاء الاصطناعي يجب أن يبقى أداة لتعزيز الإنسان لا بديلاً عنه".