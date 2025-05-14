أحمد بن محمد: شرطة دبي نموذج رائد على المستوى العالمي

زار سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، معرض القمة الشرطية العالمية في مركز دبي التجاري العالمي، واطلع على مجموعة من الابتكارات والمشاريع التي تعرضها القيادة العامة لشرطة دبي إلى جانب 200 جهة عارضة من مختلف أنحاء العالم، مؤكداً سموه، أن شرطة دبي تمثل اليوم نموذجاً رائداً على المستوى العالمي في العمل الشرطي.

وقال سموه على حسابه في منصة "إكس" "زرت اليوم جانباً من معرض القمة الشرطية العالمية في مركز دبي التجاري العالمي، وأطلعت على مجموعة من الابتكارات والمشاريع التي تعرضها القيادة العامة لشرطة دبي إلى جانب 200 جهة عارضة من مختلف أنحاء العالم.

وأضاف سموه :"فخورون بالمستوى الذي وصلت إليه شرطة دبي التي تمثل اليوم نموذجاً رائداً على المستوى العالمي في العمل الشرطي عبر توظيف أحدث التقنيات والابتكارات لتعزيز الأمن والأمان وخدمة مجتمع."