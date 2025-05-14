جلسات القمة الشرطية تبحث الجريمة المنظمة

ناقشت المؤتمرات والجلسات الاستراتيجية وورش العمل في اليوم الأول من أعمال القمة الشرطية العالمية، التي انطلقت فعالياتها في مركز دبي التجاري العالمي، 4 محاور رئيسة، تمثلت في الجريمة المنظمة، ومكافحة غسل الأموال، وما بعد التحول الرقمي، وشرطة بلا حدود.

وتقام القمة تحت شعار «تصميم المستقبل القادم من العمل الشرطي»، حيث تُركز هذا العام على استخدام الذكاء الاصطناعي في العمل الشرطي، والجرائم العابرة للحدود، ودمج استراتيجيات الأمن بين القطاعين العام والخاص.

ويغطي برنامج القمة 12 محوراً شرطياً رئيسياً، ضمن أربعة مؤتمرات متخصصة، تتناول قضايا عدة، منها الجريمة السيبرانية، وأمن الحدود، ومكافحة المخدرات، وسلامة الطرق، والاتجار بالبشر.

واستُهل اليوم الأول بالجلسة العامة، التي شهدت مشاركة قادة من الإنتربول، والأمم المتحدة، وشرطة نيويورك، وعدد من أبرز الهيئات الشرطية، حيث تبادلوا الرؤى حول مستقبل العمل الشرطي في ظل التحديات المعقدة والمتنامية.

كما تطرقت جلسات ومؤتمرات اليوم الأول إلى سبل مكافحة غسل الأموال، ومكافحة الجرائم المالية، وأدوات وتقنيات التحقيق في الجرائم الرقمية والمُشفرة، والتوازن بين الأمن الوطني والتعاون العالمي، وكسر قيود الاتجار بالبشر من خلال التمكين والوعي، وغيرها من المواضيع ذات الشأن الدولي.

وقال الدكتور حاتم علي، الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي: «نحن نعيش في عصر ثورة تكنولوجية. وفي الواقع، أعتقد أنها لم تعد مجرد ثورة، بل أصبحت شيئاً أكبر من ذلك.

ففي العديد من القضايا الجنائية حول العالم، أصبحت الشبكات الإجرامية الدولية تستغل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لارتكاب الجرائم بفاعلية تفوق قدرة الدول الحالية على استخدام هذه الأدوات لمكافحتها. هذه الحقيقة تستدعي وجود إطار قانوني وتنظيمي قادر على التكيف مع هذه الثورة وتسخير إمكاناتها».

فكر يتخطى الحدود

من جانبه، قال المقدم الدكتور راشد حمدان الغافري، نائب مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة للشؤون الإدارية في شرطة دبي، الأمين العام للقمة الشرطية العالمية، في كلمته التي ألقاها أمام الحضور:

«كل عام، تحمل القمّة شعاراً موجهاً يعكس أولوياتنا وطموحاتنا. في عامها الأول، وضعنا الأساس لعصر جديد من التعاون الدولي، فأنشأنا منصة تجمع بين قادة أجهزة إنفاذ القانون العالميين والمبتكرين وصناع السياسات برؤية مشتركة لمستقبل العمل الشرطي.

وفي عام 2023، تقدّمنا تحت شعار «إلهام الجيل القادم من العمل الشرطي»، إدراكاً منّا بأن تحديات الغد لا يمكن مواجهتها بعقلية الأمس.

ومع ازدياد تعقيد التهديدات الناشئة وديناميكيتها، أصبح من الواضح أن الاستثمار في القيادات الشابة، وتعزيز الابتكار، وبناء القدرة على التكيّف، هي مفاتيح تأمين مستقبل السلامة العامة».

وشهدت القمة جلسة نقاشية بعنوان «إعادة التأهيل المهني لمواجهة تهديدات العصر الجديد»، شارك فيها نخبة من الخبراء الدوليين.