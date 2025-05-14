سيارة فارهة ضمن أسطول الدوريات الأمنية بدبي

ضمّت القيادة العامة لشرطة دبي سيارة «ديفيندر HSE P400» ضمن أسطول دورياتها الأمنية الفارهة.

ودشن اللواء عبدالله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات، الدورية الجديدة، خلال فعاليات اليوم الأول للقمة الشرطية العالمية المُقامة في مركز دبي التجاري العالمي إلى تاريخ الـ 15 من الشهر الجاري، حيث تُعد شركة الطاير للسيارات شريكاً رسمياً في القمة للسنة الثالثة على التوالي.

حضر فعاليات التدشين، اللواء سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور، والعميد نبيل الرضا، مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ بالوكالة، والمقدم أنور صالح النمر، مدير إدارة مركبات شرطة دبي بالوكالة.

وطلال مرعب، نائب رئيس أول مبيعات جاكوار لاند روڤر في الطاير للسيارات، ومنى حسن سعدون، نائب رئيس قسم التسويق وخدمة العملاء في الطاير للسيارات، وباسل أصفري، نائب المدير العام الطاير للسيارات، وعدد من الضباط في شرطة دبي، وموظفي الطرفين.

واطلع اللواء الغيثي على المركبة التي تُعد أول مركبة ديفيندر تنضم إلى أسطول شرطة دبي من الدوريات الأمنية الفارهة، والتي تتمتع بقدرات عالية على القيادة في مختلف أنواع الطرق، وصديقة للبيئة، وتحتوي على سقف بانورامي، وشاشة عرض تفاعلية للسائق، وكاميرا محيطية ثلاثية الأبعاد، ونظام تحكم عن بُعد يتضمن مكالمة طوارئ (SOS) وشاشة تعمل باللمس، ومصابيح LED مصفوفة.