«أوقاف دبي» تعرض مشروعاتهاعبر التطبيقات الذكية

وقّعت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي اتفاقاً مع شركة ربط لتصميم برامج الحاسب الآلي، تتولى بموجبه المؤسسة رعاية ثلاثة تطبيقات رقمية، هي: «صحيح الأذكار» و«صدقات» و«انسوليني».

وينص الاتفاق على أن تسهم التطبيقات الإلكترونية الثلاثة بالترويج لمشروعات المؤسسة عبر تخصيص مساحات داخل التطبيقات لعرض مبادرات المؤسسة ومشروعاتها الوقفية ونشر المحتوى التوعوي وتحقيق التكامل الرقمي في دمج مبادرات المؤسسة داخل التطبيقات الرقمية.

وأكد علي المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، أن الاتفاق يأتي في إطار استراتيجية المؤسسة الهادفة إلى توسيع الخدمات الإلكترونية، والاستفادة من التكنولوجيا الرقمية الحديثة في نشر ثقافة الوقف والعطاء.

وأضاف المطوع: «إن التعاون سيسهم في التعريف والترويج لمشروعات ومبادرات المؤسسة الإنسانية، وإتاحة المجال لمستخدمي التطبيقات الرقمية من المشاركة في دعم العمل الوقفي المستدام». وبيّن أن المؤسسة ستقدم الرعاية لثلاثة تطبيقات رقمية متطورة هادفة، توفر خدمات اجتماعية دينية وصحية لملايين المستخدمين حول العالم مجاناً،.

وأضاف: «نعمل على التوسّع في نطاق التسويق للمشروعاتنا الوقفية عبر الوسائل التكنولوجية المتطورة في وقت أصبح فيه الانتشار الرقمي استثماراً واعداً للمؤسسات التي تسعى لتعزيز مكانتها وزيادة انتشارها».