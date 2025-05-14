مكتوم بن محمد: الإمارات تواصل مد جسور التعاون مع العالم

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن دولة الإمارات تواصل مد جسور التعاون مع العالم. جاء ذلك بمناسبة لقاء سموه جيلس ورث، وزير المالية في لوكسمبورغ.

تصوير: محمد هشام مكتوم بن محمد خلال لقاء وزير مالية لوكسمبورغ والوفد المرافق بحضور أحمد بن سعيد ومحمد الحسيني

حيث بحث سموه سبل تعزيز التعاون بين البلدين في العديد من المجالات الحيوية، وفي مقدمتها الشؤون المالية والتبادل التجاري والابتكار والتقنيات الناشئة، وبما يدعم أهداف التنمية الشاملة والمستدامة للجانبين.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه بمنصة «إكس» أمس: «استعرضت اليوم مع معالي جيلس ورث، وزير المالية في لوكسمبورغ، فرص تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين بلدينا، انطلاقاً من مكانة دبي ولوكسمبورغ كمراكز مالية عالمية، وناقشنا سبل تطوير الشراكات في الابتكار المالي، والتكنولوجيا المالية.

وحلول التمويل المستدام. في الإمارات نواصل مد جسور التعاون مع العالم، مرتكزين على بنية مالية راسخة وبيئة تنظيمية جاذبة، لتظل بلادنا منصة عالمية تنطلق منها الشركات لصناعة الفرص، وتوسيع آفاق النمو في منطقتنا والعالم».

جرى اللقاء في مقر مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية في دبي، حيث تطرق النقاش إلى علاقات التعاون الثنائي بين دولة الإمارات ولوكسمبورغ، وسبل الارتقاء بها، لا سيما في إطارها الاقتصادي، مع تأكيد أهمية اكتشاف مسارات جديدة للتعاون في تطوير أنظمة مالية مصممة بأسلوب يضمن لها المرونة والقدرة على تلبية متطلبات المستقبل المالي المستدام وبما يواكب مستهدفات خطط واستراتيجيات التنمية الاقتصادية لدى الجانبين.

تصوير: محمد هشام مكتوم بن محمد خلال لقاء وزير مالية لوكسمبورغ والوفد المرافق بحضور أحمد بن سعيد ومحمد الحسيني وريم الهاشمي ومحمد الشيباني وعيسى كاظم

واستعرض سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم مع وزير المالية في لوكسمبورغ فرص رفع سقف التعاون وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجال الخدمات المالية والمصرفية، مع الاستفادة من المكانة المرموقة التي تتمتع بها دبي ولوكسمبورغ كمراكز مالية عالمية رائدة، بما في ذلك تعزيز التعاون في التكنولوجيا المالية (FinTech) والبلوك تشين.

وتناول اللقاء الممكنات الاقتصادية القوية التي تتمتع بها دولة الإمارات، بما في ذلك البنية التحتية المالية المتقدمة، والبيئة التنظيمية المتطورة، والخدمات الداعمة لمجتمع المال والاستثمار العالمي، وهي نقاط القوة التي تؤكد مكانتها منصة مثالية للشركات التي تتخذ من لوكسمبورغ مقراً لها وتسعى إلى التوسع على مستوى المنطقة والعالم.

كذلك جرى استعراض فرص الشراكة في مجال تطوير حلول التمويل المستدام والابتكار المالي، والتعاون بين صناديق الاستثمار والمراكز المالية في البلدين.

حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي محمد إبراهيم الشيباني، العضو المنتدب لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، وعيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي.