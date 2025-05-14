القنصل الفرنسي في دبي: مجمع القرآن الكريم صرح أكاديمي يربط بين الشعوب

أشاد جان كريستوف، القنصل العام للجمهورية الفرنسية في دبي، بجهود صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في تأسيس مجمع القرآن الكريم بالشارقة، الذي يُعدّ صرحاً أكاديمياً يربط بين الشعوب، مؤكداً أن المجمع مؤسسة تعليمية فريدة ومركز لنقل علوم القرآن وإرثه المعرفي إلى العالم.

جاء ذلك خلال زيارة القنصل العام لفرنسا جان كريستوف باريس ونائبه إلهامي جولسن، أمس، إلى المجمع، حيث التقاهم الدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي، رئيس المجمع، وعبدالله خلف الحوسني، الأمين العام للمجمع، وعدد من مديري الإدارات.

وقال القنصل العام لفرنسا: إن مجمع القرآن الكريم في الشارقة مؤسسة عريقة، ومركز للعلم والحفظ ونقل علوم القرآن الكريم في العالم الإسلامي.

وثمّن جهود صاحب السموّ حاكم الشارقة في تأسيس هذا الصرح الأكاديمي الذي يشكل جسراً بين الشعوب والأديان، إذ يزوره كل عام ما يزيد على 400 طالب من أكثر من 172 دولة حول العالم.