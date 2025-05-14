«كهرباء دبي» تبحث التعاون مع كوريا في الطاقة المستدامة

استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وفداً رفيع المستوى من جمهورية كوريا، برئاسة البروفيسور وون-سو كيم، رئيس أكاديمية الحضارة المستقبلية العالمية في جامعة كيونغ هي، والبروفيسور ييو هوا-سو، من المعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا.

وحضر اللقاء عدد من ممثلي الجامعات والمراكز البحثية الكورية، والمهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميّز، والدكتور يوسف الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية، والمهندس مروان بن حيدر، النائب التنفيذي للرئيس للابتكار والمستقبل.

وأكد معالي سعيد محمد الطاير انسجام جهود الهيئة مع رؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة في دفع عجلة الابتكار المستدام والتميز العالمي، وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون في مجالات استراتيجيات الطاقة المستقبلية والتقنيات الناشئة واقتصاد الهيدروجين، بما يتماشى مع رؤية دبي في قيادة الجهود العالمية للاستدامة.

واستعرض معاليه مبادرات دبي الرائدة في الطاقة النظيفة والتقنيات الحديثة، بما في ذلك استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، اللتان تهدفان إلى توفير 100 % من القدرة الإنتاجية للطاقة في الإمارة من مصادر نظيفة بحلول عام 2050.

وأكد معالي الطاير الدور المحوري الذي تؤديه الهيئة في دعم التحول في قطاع الطاقة في دبي، مشيراً إلى مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي يعد أكبر مشروع لإنتاج الطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، ويهدف إلى تحقيق قدرة إنتاجية تصل إلى 7,260 ميجاوات بحلول عام 2030، ما يجسد التزام دولة الإمارات الثابت ببناء مستقبل مستدام.

وأوضح معاليه أن المجمع يشهد توسعاً مرحلياً منتظماً، بدءاً من تنفيذ المراحل الأولى إلى اليوم، باستخدام الطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة، حيث وصلت القدرة الإنتاجية للمجمع اليوم إلى 3,760 ميجاوات، ما يرفع نسبة الطاقة النظيفة في دبي إلى 21 %.

وتحدث معاليه عن المرحلة السادسة، التي سيتم تشغيلها في عام 2026، والمرحلة السابعة التي يجري طرح عطاءاتها حالياً، التي يُرتقب بدء تشغيلها في عام 2027.

الهيدروجين الأخضر

وسلط معالي الطاير الضوء أيضاً على محطة إنتاج الهيدروجين الأخضر التابعة للهيئة، التي تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، باستخدام تقنية التحليل الكهربائي لإنتاج ما يصل إلى 400 كيلوغرام يومياً من الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة الشمسية.

ومن بين المشاريع الرائدة الأخرى التي تنفذها الهيئة محطة الطاقة الكهرومائية بتقنية الضخ والتخزين في حتا. واستعرض معالي الطاير ريادة الهيئة العالمية في 12 مؤشراً رئيسياً للأداء، من بينها انخفاض الفاقد في شبكتي الكهرباء والمياه إلى مستويات قياسية عالمية.