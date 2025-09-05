«إسلامية دبي»: 5 ملايين مستفيد من مبادرة «ثمار صدقاتكم»

تزامناً مع اليوم الدولي للعمل الخيري، كشفت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، عن نتائج مبادرة «ثمار صدقاتكم»، التي أطلقتها بالتعاون مع عدد من المؤسسات والجمعيات الخيرية، إذ سجّلت المبادرة أكثر من 5 ملايين مستفيد حتى أغسطس 2025، وبلغت قيمة المصروفات الإجمالية نحو 441 مليون درهم. وقد استحوذ قطاعا التعليم والصحة على النصيب الأكبر من هذه المصروفات، في انعكاسٍ للأثر الإنساني المتنامي للمبادرة في دعم الأفراد والأسر داخل الدولة.

وأوضحت الدائرة أن التعليم والصحة شكّلا النصيب الأكبر من الإنفاق، حيث تم تخصيص ما يقارب 118 مليون درهم لتغطية تكاليف العلاج وشراء الأجهزة الطبية ودعم الأبحاث العلمية، كما خصصت المبادرة نحو 35 مليون درهم لدعم الاستقرار السكني للأسر المحتاجة، بينما توزعت قرابة 39 مليون درهم على مبادرات مجتمعية أخرى.

وقال أحمد درويش المهيري مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي: «إن العمل الخيري في الإمارات، مسيرة ممتدة، تجسد قيم التكافل والتراحم التي يقوم عليها المجتمع»، مشيراً إلى أن مبادرة «ثمار صدقاتكم»، تمثل نموذجاً بارزاً يغطّي مختلف الجوانب الحياتية والاجتماعية، مع الالتزام بالانضباط والشفافية، من خلال التفتيش والمتابعة الدقيقة، لضمان وصول الخير إلى مستحقيه. وأضاف سعادته أن اليوم الدولي للعمل الخيري، يؤكد أن رسالتنا في نشر الخير ستبقى مستمرة ومتجددة.

من جانبه، أكد محمد ضاحي مصبح المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري، أن الأرقام المحققة للمبادرة، تعكس الثقة الكبيرة التي يوليها أهل الخير للدائرة، لتكون الجسر الأمين بين تبرعاتهم والمستحقين لها، موضحاً أن القطاع يواصل تطوير المبادرات، وتعزيز الشراكات المجتمعية والمؤسسية، بما يسهم في توسيع دائرة الاستفادة، وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في ترسيخ قيم العطاء والإحسان.