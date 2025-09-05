صالح المزروعي: الإمارات نشأت على قيم الخير والإحسان والعطاء

أكد صالح زاهر المزروعي، مدير عام مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية، أن دولة الإمارات برؤية القادة المؤسسين نشأت على مبادئ الخير والإحسان للغير وقيم العطاء، وأضحت عنواناً لدولة العطاء وتقديم المساعدات الخيرية في أوقات الأزمات للقريب والبعيد حول العالم، ومنبت الخير الذي يعمّ الجميع من خلال برامجها ومبادراتها الخيرية.

وقال: إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، هو القدوة للعمل الخيري العالمي بأفكاره ومبادراته الخيرية المتعددة التي يطلقها في الزمان المناسب للمساهمة في تقديم حلول خيرية لما يعتري العالم من مشاكل وأزمات، ويحرص سموه أن تكون هذه المبادرات ذات أثر مستدام غير منقطع، كما يحرص سموه على متابعة الأداء وتطويره محلياً وعالمياً، ويوجه بالحضور الفاعل في ميادين الخير والعطاء، ودوماً كانت توجيهاته هي النبراس الذي يضيء للمؤسسات والجمعيات الخيرية دروب العطاء الخيري والإنساني.