مؤسسة دبي للمستقبل تطلق الدورة الثالثة لبرنامج القيادة والتصميم

أعلنت مؤسسة دبي للمستقبل عن انطلاق الدورة الثالثة لـ«برنامج القيادة والتصميم» بمشاركة 41 منتسباً من القطاعين الحكومي والخاص في دولة الإمارات.

يهدف البرنامج إلى ترسيخ ثقافة التصميم الإبداعي، وتمكين المواهب الوطنية بمهارات وأدوات التفكير والتصميم لتحويل التحديات إلى فرص، ودعم جهاتهم بقدرات التخطيط الاستباقي وتعزيز جاهزيتها للمستقبل، وتصميم الخدمات وفق منهجية ترتكز على التفكير التصميمي وخدمة الإنسان.

وأكد عبدالعزيز الجزيري، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، أن برنامج القيادة والتصميم يركز بشكل رئيس على بناء القدرات الوطنية وتعريفها بأهمية تبني التفكير التصميمي في العمل الحكومي وهو نهج مبتكر يضع الناس واحتياجاتهم في صميم عملية تصميم الخدمات والمنتجات والحلول.

وأضاف: «يهدف هذا البرنامج إلى تحفيز المشاركين على التعاون في تصميم سيناريوهات مستقبلية في تجربة نوعية تجمع بين الجانب التفاعلي واكتساب المعرفة والخبرات العملية لتطوير أداء مؤسساتهم وبما يدعم الجهود الرامية للارتقاء بجودة حياة أفراد المجتمع».

ويسهم برنامج القيادة والتصميم بتمكين المشاركين من التفكير بطرق جديدة وابتكارية لقيادة العمل الحكومي بفاعلية، وقيادة التحول نحو المستقبل بطرق غير تقليدية، وتحويل التحديات إلى فرص للنمو وتطوير الأداء.

وينعقد البرنامج على مدار 13 أسبوعاً ويتضمن ورش عمل تفاعلية ومحاضرات ملهمة حول مفهوم التفكير التصميمي وتعزيز الروح القيادية، ويتعرف المشاركون خلالها إلى تجارب متنوعة قائمة على الإبداع والتفكير المنهجي الهادف لإحداث تغيير إيجابي في حياة الناس.

كما سيتعلم المشاركون في البرنامج استخدام مختلف أدوات ومهارات التفكير التصميمي وكيفية توظيفها في تنفيذ الخطط المستقبلية، وستتاح لهم فرصة لقاء نخبة من الخبراء والمتخصصين في هذا المجال.