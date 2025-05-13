نهال بدري.. قيادة استراتيجية تعيد تشكيل المشهد الإعلامي في دبي

تُعد نهال يوسف بدري الأمين العام لمجلس دبي للإعلام، من الشخصيات القيادية البارزة في قطاع الإعلام والاتصال، حيث تمتلك رؤية استراتيجية وذهنية متقدمة أسهمت بشكل محوري في دفع عجلة تطور المشهد الإعلامي في إمارة دبي.

وعلى مدار مسيرتها المهنية المتميزة، قادت مبادرات تحوّلية وساهمت في صياغة أطر تنظيمية وسياسات فعّالة دعمت منظومة الإعلام في دبي وعززت مكانتها إقليمياً وعالمياً.

وبصفتها الأمين العام لمجلس الإعلام في دبي، تلتزم بدري بتعزيز حوكمة القطاع الإعلامي، وترسيخ السمعة العالمية لدبي ودولة الإمارات على الساحة الإعلامية الدولية.

وتلعب دوراً محورياً في تطوير الاستراتيجيات الإعلامية على المستويين المحلي والعالمي، مستفيدة من منصات دولية كمنتدى الاقتصاد العالمي، واللجنة الدولية للتواصل الاستراتيجي في دبي.

وتضطلع الأمانة العامة من خلال قطاع تطوير الإعلام بمسؤولية دعم نمو الصناعات الإبداعية في دبي، بما يشمل قطاعات السينما والألعاب وكافة الوسائط الإعلامية الأخرى.

تطوير المواهب

ويشمل ذلك تطوير المواهب، ودفع عجلة نمو الأعمال، إلى جانب تعزيز الممكنات الاستراتيجية التي ترسّخ مكانة دبي كمركز عالمي مزدهر لإنتاج المحتوى.

أما قطاع تنظيم الإعلام، فيُعنى بتوجيه الحوكمة الإعلامية ووضع الأطر القانونية والتنظيمية، بما في ذلك إصدار التصاريح الإعلامية، والتنسيق مع الجهات المحلية والاتحادية لضمان انسجام السياسات الإعلامية في القطاعين العام والخاص، بما يعزز بناء منظومة إعلامية متكاملة ومستقبلية.

وقد أثمر الإشراف الاستراتيجي لنهال بدري عن تنفيذ حزمة من السياسات الجديدة والمراسيم والمبادرات التي تنسجم مع رؤية دبي الطموحة، كما كان لها دور أساسي في دعم تأسيس المجلس الإعلامي في دبي، وضمان توافق طموحاته مع الأهداف الإعلامية الأوسع للإمارة، تحت رئاسة سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام.

تمكين الكفاءات

وفي عام 2022، عُيّنتْ نهال بدري أميناً عاماً لمجلس دبي للإعلام بقرار من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

وتحرص نهال بدري على تمكين الكفاءات الإعلامية وتطوير الطاقات الشابة في هذا القطاع الحيوي، من خلال إطلاق مبادرات تُعنى بتأهيل وتدريب الكوادر المهنية، وخلق فرص واعدة للنمو المهني.

وتعمل عن كثب مع عدد من المؤسسات الأكاديمية المحلية والدولية، وتشغل عضوية مجلس الأمناء في الجامعة الأمريكية في دبي، إلى جانب عضويتها في المجلس الاستشاري لكلية محمد بن راشد للإعلام، مما يعكس التزامها الراسخ بتطوير التعليم الإعلامي وصناعة قادة المستقبل في هذا المجال.

مناصب قيادية

وقبل توليها منصب الأمين العام، شغلت نهال عدة مناصب قيادية في المكتب الإعلامي لحكومة دبي، من بينها مديرة إدارة الاستراتيجية والتميّز، ومديرة إدارة "براند دبي"، حيث قادت جهوداً استراتيجية لبناء شراكات فعالة، ووظفت أدوات القوة الناعمة لترسيخ مكانة دبي عالمياً.

كما تولّت قيادة عملية توحيد الجهات الإعلامية المختلفة، وتنسيق الاستراتيجيات الاتصالية، وبناء فرق عمل قيادية ساهمت في مواصلة تنفيذ رؤية المكتب الإعلامي لحكومة دبي.

وتُعرف بدري اليوم بقدرتها على الجمع بين الرؤية الاستراتيجية والتنفيذ العملي، وهي واحدة من الأسماء البارزة التي تساهم بفاعلية في ترسيخ دعائم الحوكمة الإعلامية، وصياغة سياسات مبتكرة، وتمكين المواهب، بما يعزز النمو المستدام لهذا القطاع المحوري.

كما يشكّل شغفها بالمبادرات المؤثرة والشراكات العالمية وصياغة الرواية الإعلامية لدبي ركيزة أساسية في تعزيز مكانة الإمارة كمركز عالمي للإعلام.

وتحمل بدري درجة الماجستير في الإدارة العامة والسياسات من كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية بالتعاون مع كلية كينيدي بجامعة هارفارد، كما تحمل درجة البكالوريوس في الفنون الجميلة من جامعتي إيمانويل وكلية ماساتشوستس للفنون.

وقد أتمّت أيضاً برنامج "المرأة في مجالس الإدارة" وحصلت على شهادة مجلس الإدارة من معهد "حوكمة".

وتُجسّد مسيرتها الأكاديمية والمهنية المتميزة نموذجًا لقائدة ديناميكية ومؤثرة في قطاع الإعلام بدبي.