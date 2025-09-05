«إسلامية دبي» تنظم العطاء بأيدٍ مسؤولة

تواصل دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، ممثلة بقطاع العمل الخيري، أداء دورها الحيوي في تنظيم ومتابعة التبرعات، والإشراف الميداني على مواقع الفعاليات الخيرية في إمارة دبي، بوصفها الجهة المرجعية المعتمدة لهذا المجال على مستوى الإمارة.

ويأتي هذا الدور الميداني في إطار منظومة رقابية وتنظيمية دقيقة، تضمن سلامة الإجراءات، وشفافية التبرعات، ووصول الدعم لمستحقيه، بما يعكس التفاني والالتزام في رحلة تبدأ بالتخطيط وتنتهي بأثر ملموس يعزز ثقة المجتمع بالعمل الخيري المنظم، ويكرّس مكانة الدائرة شريكاً موثوقاً في خدمة الإنسان والمجتمع.

وفي هذا السياق أكد محمد ضاحي مصبح، المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري، أن الجهود الميدانية المبذولة تنطلق من التزام القطاع بتوجيهات القيادة الرشيدة في ترسيخ منظومة خيرية شفافة ومستدامة، جعلت من العمل الخيري قيمة وطنية وإنسانية راسخة.

وأضاف أن الوجود الميداني هو ضرورة تنظيمية، ورسالة إنسانية تترجم قيم العطاء الإماراتي برؤية مؤسسية منضبطة، تمكّن من دعم المبادرات الخيرية وتعزيز أثرها الإيجابي في المجتمع، بما يليق بمكانة دبي ودولة الإمارات في ريادة العمل الإنساني.

وأشار إلى أن قطاع العمل الخيري مستمر في تطوير آليات عمله وتعزيز قنوات تواصله مع الجهات الخيرية والمجتمعية، بما يخدم أهداف الدائرة الاستراتيجية في أن تكون الأقرب إلى الناس، والأكثر تأثيراً في ميدان العمل الخيري محلياً ودولياً.