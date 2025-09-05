المجلس القيادي للتطوير والإبداع المؤسسي يناقش تعزيز كفاءة العمل في محاكم دبي

ترأس الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، اجتماع المجلس القيادي للتطوير والإبداع المؤسسي، لمناقشة مجموعة من المبادرات التطويرية التي تهدف إلى تعزيز كفاءة العمل بالمحاكم والارتقاء بجودة الخدمات في إطار التحول الرقمي والتميز المؤسسي للوصول إلى «ريادة وعدالة قضائية لمدينة عالمية».

وشملت المناقشات إطلاق نظام إلكتروني متكامل لإصدار الشهادات القضائية يمكّن المتعاملين من تقديم الطلبات وسداد الرسوم واعتماد المسودات واستلام الشهادات بشكل آلي، ما يسرّع الإجراءات ويحسن تجربة المستفيدين، كما تم طرح مقترح لتحويل عملية تسليم المستندات الخاصة بالدعاوى إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية من النظام الورقي إلى آلية إلكترونية مؤمنة تضمن سرعة الإجراءات وسرية الوثائق، وناقش المجلس تحديث نظام قيد ملفات تنفيذ الشيكات، من خلال ربط رقم الشيك بجميع الملفات ذات الصلة، لتعزيز دقة البيانات ورفع كفاءة الربط مع قواعد المعلومات الائتمانية.

كما بحث المجلس تطوير الأنظمة الإدارية بما يتوافق مع المعايير الدولية مثل ISO 9001 لإدارة الجودة، وISO 31000 لإدارة المخاطر، إلى جانب تعزيز تطوير المواهب والتعاقب الوظيفي لضمان استدامة التميز المؤسسي، واستعرض المجلس التقرير الأسبوعي للجنة إدارة المشاريع، المكلفة بحوكمة ومتابعة تنفيذ المبادرات المؤسسية، حيث تم التركيز على الالتزام بالجداول الزمنية وجودة التنفيذ وتحقيق الأهداف المرحلية ضمن الخطة الاستراتيجية لمحاكم دبي، وبخصوص التدريب، سجلت محاكم دبي خلال النصف الأول من 2025، 17433 ساعة تدريبية بمشاركة 933 موظفًا، بنسبة حضور بلغت 96%.

وفي مجال المسؤولية المجتمعية، اطلع المجلس على نتائج برنامج «نفاع» التطوعي.

وأكد الدكتور سيف غانم السويدي أن المجلس القيادي للتطوير والإبداع المؤسسي يشكل منصة استراتيجية لتبنّي المبادرات النوعية التي تعزز تنافسية محاكم دبي وتدعم مسيرة التميز والتحول الرقمي.