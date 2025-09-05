أكاديمية شرطة دبي تستعرض الخطط المستقبلية والمشاريع التطويرية

تفقد اللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري، نائب القائد العام لشؤون القطاع المالي والإداري، أكاديمية شرطة دبي، حيث كان في استقباله العميد بدران الشامسي، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، والعميد الدكتور سلطان الجمال، مدير الأكاديمية، ونائبه العميد ناصر الزري، وعدد من كبار الضباط.

استُهلت الزيارة بعقد اجتماع موسع مع قيادة الأكاديمية، تم خلاله استعراض أبرز التحديات التي تواجه العمل الأكاديمي والتدريبي، ومناقشة الحلول والخطط المستقبلية الهادفة إلى تعزيز قدرات الأكاديمية وتطوير منظومتها التعليمية والتدريبية، بما يتوافق مع توجهات حكومة دبي ورؤية شرطة دبي الاستراتيجية.

وقدم فريق العمل عرضاً مفصلاً حول الإحصاءات الخاصة بأداء الأكاديمية لعام 2025، والتي تناولت حجم البرامج التدريبية والأكاديمية المنفذة، وأعداد المنتسبين للدورات والبرامج التخصصية، إلى جانب نسب الإنجاز في مختلف المحاور.

واطلع اللواء المهيري على نتائج مبادرة «نسيج» المجتمعية التي تعنى بتقويم سلوكيات طلبة المدارس وترسيخ القيم الإيجابية لديهم.

وتمت مناقشة مسار المدربين وآليات التدريب على مستوى الأكاديمية والقوة، إلى جانب استعراض ممكنات الأكاديمية في مجال تطوير المدربين وتأهيل الكفاءات الشرطية، وفق أفضل المعايير العالمية.

كما استعرضت الأكاديمية الخطط التعليمية الخاصة بأعضاء الهيئة التدريسية، وبرامج وخطط التأهيل الأكاديمي والمهني.

وتضمن الاجتماع عرضاً لخطة التخريج السنوي لعام 2026، كما تم استعراض مشروع الأكاديمية الرقمية، الذي يركز على إدماج الأنظمة الذكية والمشاريع المستحدثة، وتبنّي نظام التعليم الذكي، بما يسهم في دعم الابتكار والتحول الرقمي في مسيرة الأكاديمية.

وخلال جولته في الأكاديمية، التقى اللواء أحمد زعل بن كريشان المهيري بالطلبة المرشحين، حيث استمع إلى آرائهم وانطباعاتهم حول البرامج التعليمية والتدريبية التي يتلقونها، واطلع على احتياجاتهم وتطلعاتهم المستقبلية.

وأكد خلال اللقاء أن الطلبة يمثلون الثروة الحقيقية وركيزة المستقبل لشرطة دبي، مشدداً على أهمية مواصلة التفوق العلمي والانضباط العسكري، والاستفادة من الإمكانات المتاحة في الأكاديمية لصقل مهاراتهم وإعدادهم ليكونوا قادة متميزين في العمل الشرطي والقانوني.