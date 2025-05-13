"طرق دبي" تجرِّب تقنية لتنظيف واجهات محطات المترو والترام بـ"الدرون"

في خطوة نوعية نحو الابتكار التشغيلي وتعزيز الاستدامة، أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بالتعاون مع شركة كيوليس إم إتش آي (الشركة المسؤولة عن تشغيل وصيانة مترو دبي وتشغيل ترام دبي)، برنامجاً تجريبياً لتوظيف تقنية الطائرات بدون طيار (الدرون) في تنظيف واجهات محطات مترو وترام دبي. ويأتي إطلاق هذه المبادرة في إطار التزام هيئة الطرق والمواصلات باستكشاف حلول مستقبلية تُعزز مستويات السلامة، وتُسهم في تحسين كفاءة استخدام الموارد، وتدعم الأهداف البيئية بجودة عالية.

ويمثل هذا المشروع تحوّلاً لافتاً لأساليب التنظيف التقليدية، التي كانت تتطلب ما يصل إلى 15 فرداً لكل محطة. أما التقنية الجديدة، فتعتمد على فريق عمل أصغر مكوّن من 8 أفراد، ما يسهم في تقليص التدخل البشري ملحوظ وبنسبة تصل إلى 50%، ويحدّ من المخاطر المحتملة المرتبطة بالعمل في المناطق المرتفعة أو التي يصعب الوصول إليها. كما تحقق هذه التقنية كفاءة عالية في التنظيف وبوقت قياسي مع المحافظة على نفس مستوى الجودة.

وقال محمد الأميري، مدير إدارة الصيانة بمؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات: "يعكس هذا المشروع التجريبي حرص الهيئة على تبني تقنيات مبتكرة تُعزّز مستويات السلامة، وتحسّن كفاءة استخدام الموارد، وتدعم أهداف الاستدامة لإمارة دبي. ويُعدّ الاستخدام التجريبي لتقنية تنظيف واجهات محطات المترو والترام باستخدام الطائرات بدون طيار خطوة نحو اعتماد ممارسات صيانة أكثر ذكاءً، تُقلّل من الأثر البيئي، وتُوفر بيئة عمل أكثر أماناً للعاملين، بما يتماشى مع استراتيجية الهيئة الرامية إلى الارتقاء بخدمات التنقل على مستوى المدينة".

وأضاف الأميري: "تُسهم تقنية الطائرات بدون طيار في الحد من تعريض الفريق الفني للتعرض إلى اخطار العمل في الأماكن العالية، بالإضافة إلى الجانب الاقتصادي في استهلاك المياه للمحطة، مما يُعدّ إضافة مهمة إلى استراتيجية الهيئة البيئية. ويفتح لنا التعاون مع شركة كيوليس إم إتش آي في هذا البرنامج التجريبي آفاقاً واسعة، إذ أن مثل هذا التطوير المستمر للحلول الآلية يمكّننا من تحسين أعمال صيانة البنية التحتية بأسلوب أكثر أماناً واستدامة".

وقد أوضح هذا المشروع التجريبي أهمية وجدوى استخدام الطائرات بدون طيار في عمليات التنظيف بالرغم من أن الطرق التقليدية لا تزال توفر قدراً أكبر من المرونة والدقة في بعض المهام، إلاّ أن التقنية الجديدة تُعدّ نقطة انطلاق واعدة نحو مزيد من التطوير. وتعمل هيئة الطرق والمواصلات بالتعاون مع كيوليس إم إتش آي على دراسة إمكانية دمج الطريقتين في نموذج هجين يوازن بين الاستدامة والفعالية والكفاءة التشغيلية.

وقال فيكاس سردانا، رئيس العمليات من شركة كيوليس إم إتش آي: "نفخر بدعم الأهداف الاستراتيجية لهيئة الطرق والمواصلات ورؤية دبي في التحول إلى مدينة ذكية ومستدامة من خلال هذه الشراكة، ولدينا قناعة بأن الابتكار يبدأ بالفضول والشجاعة، وقد أسفر هذا الاستخدام التجريبي عن نتائج مشجعة تقرّبنا من تحقيق نظام نقل أكثر أماناً وذكاءً واستدامة لسكان دبي."

وأضاف فيكاس: "يُجسّد هذا المشروع التجريبي الرؤية الأشمل لهيئة الطرق والمواصلات في تطوير منظومة النقل العام من خلال تبني مفاهيم الابتكار والكفاءة والاستدامة. كما يتماشى استخدام تقنية الطائرات بدون طيار مع استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، ومبادرة دبي الذكية، كما يعكس التزام كيوليس إم إتش آي بدورها كشريك فاعل في رسم ملامح مستقبل التنقل والخدمات الحضرية".