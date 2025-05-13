«إسلامية دبي» تطلق مواسم الخير لتعزيز وعي المرأة

أطلق مركز أم الشيف الثقافي الإسلامي التابع لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، باقة «مواسم الخير» في موسمها الثاني، والتي تستهدف السيدات من مختلف الأعمار عبر سلسلة محاضرات نوعية تتمحور حول فضائل الأشهر الحرم وأيام ذي الحجة المباركة.

وتنطلق فعاليات السلسلة غداً من خلال ندوة افتتاحية بعنوان «البيت العتيق» تقدمها نخبة من معلمات المركز، حيث تصطحب المشارِكات في رحلة معرفية عبر الزمان والمكان تستعرض سيرة البيت الحرام وأسرار تعظيمه، وذلك بمقر المركز في أم الشيف من الساعة العاشرة صباحاً حتى الثانية عشرة ظهراً،

وتتواصل المحاضرات افتراضياً عبر مجموعة من اللقاءات التوعوية، حيث تُقدَّم محاضرة بعنوان «أيام الدنيا» من تقديم عواطف الشحي 27 مايو تليها محاضرة «الله أكبر... أتدري ما الله؟» من تقديم الأستاذة خديجة نصيب 29 مايو ثم محاضرة «أحكام الأضحية» من تقديم الدكتورة زهرة الجابري بتاريخ 2 يونيو وتُختتم السلسلة بمحاضرة «يوم عرفة» من تقديم حصة عبدالله بتاريخ 4 يونيو 2025.

وتأتي هذه السلسلة استكمالاً للنجاح الذي حققته النسخة الأولى من «مواسم الخير» وتعبيراً عن التزام الدائرة بتقديم برامج دينية ومعرفية متكاملة تراعي احتياجات المرأة وتُسهم في تمكينها فكرياً، بما ينسجم مع تطلعات القيادة الرشيدة في تعزيز حضور المرأة في مجالات التنمية المجتمعية.

الجدير بالذكر أن جميع المحاضرات متاحة مجاناً عبر روابط إلكترونية، وقد دعت الدائرة السيدات إلى اغتنام هذه الفرصة القيمة للاستزادة من العلم الشرعي في أيام الخير والبركة.