محمد المري: الفوز بـ «راية حمدان» يدفع للمزيد من التميز المؤسسي

أكد الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي، أن الفوز بـ«راية حمدان» لا يُمثّل نهاية المطاف، بل بداية لمسار أعمق من التميز المؤسسي.

وقال: «راية حمدان ليست نقطة وصول، بل بداية لمسار نرتقي فيه بالخدمات من المستوى التشغيلي إلى مستوى التأثير المجتمعي، ونضع المتعامل شريكاً في صياغة تجربة حكومية أكثر فاعلية وكفاءة».

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التكامل مع الجهات الحكومية، وتعزيز دور الذكاء الاصطناعي والتحليلات التنبؤية لتقديم خدمات تواكب المستقبل وتُرسّخ مكانة دبي كمدينة تصنع المعايير ولا تكتفي باتباعها.

وجددت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي التزامها بمواصلة هذا النهج، في سبيل تحقيق رؤية دبي بأن تكون الحكومة الأسرع، والأبسط، والأقرب إلى الناس، وتقديم تجربة خدمية تُجسّد كفاءة الأداء، وإنسانية المعاملة، واستباقية الحلول.

وتُوّجت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي بـ«راية حمدان بن محمد للخدمات الحكومية» عن العام 2024، تقديراً لجهودها في تحقيق أعلى النتائج في تطبيق سياسة خدمات 360 التي تُعد إحدى ركائز التحول الخدمي في إمارة دبي.

ويأتي هذا التكريم في إطار برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية، الذي يشرف عليه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ويهدف إلى ترسيخ نموذج جديد في التميز الحكومي قائم على تجربة المتعامل، وتكامل الأداء.

ويُعد التتويج انعكاساً لنهج مؤسسي يرتكز على تقديم خدمات مترابطة تتمحور حول المتعامل، وتعزز من كفاءة الأداء الحكومي وجودته، من خلال تحويل التجربة الخدمية إلى منظومة متكاملة تدمج بين السرعة، والدقة، والبُعد الإنساني في تقديم الحلول.

واستطاعت إقامة دبي خلال الدورتين التحسينيتين الأولى (2023) والثانية (2024) من تحقيق نسبة 93 % من إجمالي الخدمات التي تم التطوير عليها متجاوزةً المستهدف الحكومي 60 % خلال العامين، كما حققت نتائج نوعية شملت تطوير أكثر من 26 مليون معاملة، وتقليص متطلبات الخدمة بنسبة 86 %، وتخفيض زمن إنجاز المعاملات بنسبة 85 %، إضافة إلى خفض زيارات المتعاملين لمراكز الخدمة بنسبة 80 %، وتقليل عدد خطوات الحصول على الخدمة بنسبة 56 %، وأسهمت هذه الجهود في تحقيق وفورات مالية تجاوزت 75 مليون درهم عن كل عام.

وانعكست هذه التحسينات بشكل مباشر على رضا المتعاملين، حيث ارتفعت نسبة سعادتهم إلى 94 % في عام 2024، ما عزز من السمعة المؤسسية للإدارة.