حمدان بن محمد : الإمارات شريك فاعل في قيادة التحولات الكبرى بالقطاعين الرقمي والتكنولوجي عالمياً

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أن دولة الإمارات تولي عملية التحوّل الرقمي اهتماماً كبيراً كخيار استراتيجي يدعم طموحاتها نحو ترسيخ مكانتها كمركز لصُنع المستقبل وكشريك فاعل في دفع جهود تطوير كل ما يرتبط به من تقنيات وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، حيث تواصل مسيرتها في ترسيخ قدراتها التقنية بشراكات نموذجية تجمعها بكبرى مطوري التكنولوجيا في العالم.

تصوير: علي عيسى

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها سموه، أمس، إلى مكاتب «غوغل» (Google)، الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا، في دبي، حيث كان في استقبال سموه لدى وصوله إلى مقر الشركة، روث بورات، الرئيس والمدير التنفيذي للاستثمار والشؤون المالية في «ألفابت» و«غوغل».

وأنتوني نقاش، المدير العام لـ«غوغل» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعدد من قيادات الشركة، والذين أعربوا عن بالغ ترحيبهم بزيارة سموه، واعتزازهم بالشراكة المتنامية مع دولة الإمارات وتقديرهم لما تقدمه من نموذج مُلهِم في تبني التقنيات المتطورة وحلول الذكاء الاصطناعي.

تصوير: علي عيسى

تأتي الزيارة في ضوء علاقات التعاون القائمة بين دولة الإمارات والشركة العالمية المتخصصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتطورة، والتي تعود إلى العام 2008، مع افتتاح الشركة مكتبها في دبي، وهو الأكبر لها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبما يمثله هذا التعاون من دعم يخدم في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة لمستقبل مسيرة تحوّل دولة الإمارات نحو البيئة الرقمية.

واستمع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال الزيارة إلى شرح حول جهود الشركة في مجال الذكاء الاصطناعي، وما تقدمه Google من إسهامات في هذا المجال لا سيما المساعد الشخصي Gemini، وتطبيق NotebookLM، لعمليات البحث والكتابة، وكلاهما مدعوم بالذكاء الاصطناعي.

تصوير: علي عيسى

كما استمع سموه إلى شرح حول «مركز غوغل لاكتشاف تقنيات الوصول» التابع للشركة في دبي، والذي تم افتتاحه في سبتمبر 2024، وهو أحد سبعة مراكز تابعة للشركة حول العالم، والمركز الأول والوحيد لها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما اطّلع سموه على أهم النتائج التي أوردها «تقرير غوغل للأثر الاقتصادي لعام 2024»، والذي أظهر إسهام منتجات الشركة، مثل: محرك البحث الخاص بها، وموقع «يوتيوب» و«خرائط غوغل».

إضافة إلى الخدمات السحابية والإعلانات الرقمية، في اقتصاد دولة الإمارات خلال العام 2024، كما يتناول التقرير الأثر العام لمنتجات وخدمات «غوغل» والقيمة المضافة التي تقدمها الشركة للمستخدمين والشركات في دولة الإمارات، وهي المرة الأولى التي تكشف خلالها الشركة عن نتائج التقرير.

ودون سموه في حسابه على منصة «إكس» أمس: «زرت اليوم مكاتب «غوغل» في دبي، حيث اطلعت على أحدث مبادراتها في مجال الذكاء الاصطناعي، نفخر بالشراكات القوية التي تربطنا بعمالقة التكنولوجيا، والتي اختارت منذ سنوات دبي وجهةً لعملياتها في المنطقة، ونعمل باستمرار على تعزيز هذه الشراكات بما يسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.

وترسيخ مكانة الإمارة كعاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي». وأضاف سموه: «هذه الجهود تعكس مكانة دولة الإمارات كشريك فاعل في قيادة التحولات الكبرى في القطاعين الرقمي والتكنولوجي على المستوى العالمي».

وأكد القائمون على Google التزام الشركة بدعم توجهات التحول الرقمي في دولة الإمارات، وهو ما يتضح من خلال مشاركتها في جهود التدريب والتأهيل في مجال التقنيات الرقمية.

حيث قامت بتدريب نحو 420 ألف شخص في مجال الذكاء الاصطناعي وكيفية توظيف تقنياته في تنمية الأعمال، من خلال برنامج «مهارات من غوغل».

وفي ختام الزيارة، أعرب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم عن تقديره للدور الكبير الذي تضطلع به شركة «غوغل» سواء على مستوى دولة الإمارات أو على صعيد المنطقة بشكل عام، مؤكداً التزام دبي بتسخير التطور التكنولوجي في تسريع جهود التنمية المستدامة.

وبناء مستقبل مدفوع بالتقنيات الرقمية المتقدمة، مع سعيها لتكون مركزاً رئيساً للابتكار التكنولوجي بشراكات استراتيجية مع جهات ذات حضور مؤثر في عالم التكنولوجيا مثل «غوغل»، تسهم من خلالها الإمارة في إرساء معايير جديدة تخدم في تشكيل المشهد التكنولوجي العالمي.

رافق سموه خلال الزيارة، معالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، ومعالي هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.

يُذكر أن دبي تضع امتلاك والمشاركة في تطوير التقنيات المستقبلية، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، ضمن أولوياتها الاستراتيجية، كونها من الركائز الرئيسية لتحقيق أهداف أجندتها الاقتصادية D33.

ومن أبرزها توليد قيمة اقتصادية من التحوّل الرقمي نحو الاقتصاد الجديد بمتوسط يقدر بنحو 100 مليار درهم سنوياً، وترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي، ولاعباً مهماً في المنظومة الرقمية العالمية.

سموه:

التحوّل الرقمي يحظى باهتمام الإمارات كخيار استراتيجي لترسيخ مكانتها لصُنع المستقبل

الدولة مستمرة في ترسيخ قدراتها بشراكات نموذجية تجمعها بكبرى مطوري التكنولوجيا عالمياً

نفخر بالشراكات القوية التي تربطنا بعمالقة التكنولوجيا التي اختارت دبي وجهة لعملياتها في المنطقة

الإمارة ملتزمة بتسخير التطور التكنولوجي في تسريع جهود التنمية المستدامة وبناء مستقبل مدفوع بالتقنيات الرقمية

سعي دائم للإمارة لتكون مركزاً رئيسياً للابتكار بشراكات استراتيجية مع جهات تكنولوجية مؤثرة