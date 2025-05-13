محمد بن راشد يحضر أفراح آل مكتوم

البيان، ووام

حضر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وسموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

محمد بن راشد خلال الحفل بحضور محمد بن سعود وحشر بن مكتوم وبطي بن مكتوم والمر بن مكتوم ومكتوم بن بطي

وسموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، حفل الاستقبال الذي أقامه الشيخ بطي بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم أمس في مركز دبي التجاري العالمي، بمناسبة زفاف نجله الشيخ مكتوم بن بطي بن مكتوم آل مكتوم على كريمة الشيخ مكتوم بن محمد بن حشر آل مكتوم.

محمد بن راشد خلال الحفل بحضور محمد بن سعود وبطي بن مكتوم والمر بن مكتوم ومكتوم بن بطي بن مكتوم

كما حضر حفل الاستقبال سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وسموّ الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، وسموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وسموّ الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، وعدد من الشيوخ.

وام سعود المعلا خلال الحفل بحضور حشر بن مكتوم وراشد وسعيد بن حمدان وبطي بن مكتوم ومكتوم بن بطي ومحمد النابودة

كما حضر الحفل، الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار بأم القيوين، والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم أم القيوين.

وهنّأ سموهم العروسين وذويهما، متمنين لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة.

حمدان بن محمد في حديث مع بطي بن مكتوم

حمدان بن محمد وبطي بن مكتوم ومكتوم بن بطي

حمدان ومكتوم بن محمد وأحمد بن راشد وأحمد بن سعيد وسرور بن محمد ونهيان بن مبارك وبطي بن مكتوم والمر بن مكتوم ومكتوم بن بطي وراشد الشرقي وسعيد الكندي ومحمد النابودة وعبدالعزيز الغرير وخلف الحبتور

حمدان ومكتوم بن محمد وأحمد بن راشد ونهيان بن مبارك وبطي بن مكتوم والمر بن مكتوم ومكتوم بن بطي وراشد الشرقي ومحمد النابودة