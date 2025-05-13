شرطة دبي وفرجان دبي تنظّمان رحلة إلى تركيا للمتقاعدين

نظّمت القيادة العامة لشرطة دبي، وفرجان دبي، تحت رعاية صندوق الفرجان، رحلة سياحية لعدد من المتقاعدين في شرطة دبي إلى الجمهورية التركية، تستمر لمدة أسبوع، وذلك ضمن أجندة دبي الاجتماعية 33.

وتأتي الرحلة ضمن سلسلة من الرحلات السياحية للمتقاعدين في إمارة دبي إلى وجهات مختلفة حول العالم، بهدف استمرارية مساهمتهم في بناء الوعي المجتمعي، وتوفر لهم تجارب وأنشطة فريدة، تمكنهم من استكشاف ثقافات جديدة، وتمنحهم مساحة حقيقية للاستمتاع بالحياة، ضمن بيئة ثرية بالمعاني الثقافية والإنسانية.

ويزور المتقاعدون في شرطة دبي خلال رحلتهم إلى تركيا عدداً من المعالم الثقافية والسياحية في مدن إسطنبول وبورصة ويالوفا، حيث تتضمن محطات تاريخية، وتجارب غنية، ما يسهم في إعادة توجيه خبراتهم نحو مسارات جديدة من التأثير والمشاركة، وتُمكّنهم من التفاعل مع ثقافات وتجارب حضارية متنوعة.

ويمارس المتقاعدون أنشطة ترفيهية وثقافية وإنسانية، من خلال زياراتهم لوجهات تحتضن إرثاً حضارياً عميقاً يلبي إحدى غايات أجندة دبي الاجتماعية 33، الهادفة إلى تمكين المنظومة الاجتماعية الأكثر فاعلية واستباقية في الحماية والرعاية والتمكين، عبر تطوير نموذج يعزز الحماية والرعاية الاجتماعية لكافة فئات المجتمع وفي القلب منهم المتقاعدون.

تعزيز جودة الحياة

وقال العميد علي خلفان المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي: «إن تنظيم هذه الرحلة يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تعزيز جودة حياة المتقاعدين الذين قدموا الكثير خلال مسيرتهم العملية».

مشيراً إلى أن الرحلة ستتضمن عدداً من الأنشطة الثقافية والترفيهية التي تسهم في إثراء تجربة المشاركين، وتعزيز أواصر التواصل بينهم، وإتاحة الفرصة لهم للتفاعل مع برامج متنوعة تواكب اهتماماتهم وتلبي تطلعاتهم.

ثروة وطنية

وقالت علياء الشملان، مديرة فرجان دبي: «نؤمن في «فرجان دبي» بأن المتقاعدين ثروة وطنية تمثل ركيزة أساسية في نسيج المجتمع، ولذلك نحرص على دعمهم من خلال مبادرات نوعية تسهم في تعزيز رفاهيتهم، وتوفير بيئة مثالية لهم تمكنهم من الاستمرار في الإسهام الفاعل في المجتمع، وتبادل خبراتهم ومعارفهم مع الأجيال الشابة».

وأردفت: إن هذه الرحلة تُجسد التزامنا الراسخ بدعم المتقاعدين عبر إطلاق برامج وأنشطة متنوعة تستهدف تمكينهم بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة لبناء مجتمع أكثر تماسكاً، ويُجسد غايات أجندة دبي الاجتماعية 33 في توفير منظومة رعاية متكاملة لجميع فئات المجتمع، وفي مقدمتهم المتقاعدون.

وكانت الرحلة الأولى من سلسلة الرحلات السياحية للمتقاعدين في إمارة دبي قد تم تنظيمها في يناير 2024 إلى سريلانكا، أما الرحلة الثانية فقد زار خلالها المتقاعدون الهند مارس 2024، حيث عاش المشاركون في الرحلة تجربة سفر فريدة شملت مجموعة من الأنشطة الترفيهية والثقافية.