حكومة دبي تعلن اعتزامها إتاحة سداد الرسوم الحكومية بالعملات الرقمية المشفرة

أعلنت مالية دبي، عن توقيع مذكرة تفاهم مع منصة "كريبتو.كوم" العالمية الشهيرة في مجال التداول بالعملات الرقمية المشفرة، لتمهيد الطريق أمام سداد رسوم الخدمات الحكومية لحكومة دبي عن طريق العملات المشفرة، وذلك في خطوة تُعد الأولى من نوعها على مستوى العالم.

وأُبرمت مذكرة التفاهم اليوم (الاثنين) بحضور معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومعالي عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لمالية دبي، ووقّع عليها أحمد علي مفتاح، المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية في مالية دبي، ومحمد الحكيم، رئيس "كريبتو.كوم" في الإمارات، الحاصلة على اعتماد سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي، وذلك على هامش مشاركة مالية دبي وشركة "كريبتو.كوم" في فعاليات قمة دبي للتكنولوجيا المالية، التي انطلقت أعمالها اليوم في مركز دبي المالي العالمي، لتشكل خطوة محورية في دفع عجلة المشهد المالي الرقمي في دبي نحو المستقبل.

وتهدف المذكرة لدعم تنفيذ استراتيجية دبي اللانقدية والتحوّل نحو مجتمع رقمي لانقدي، من خلال اعتزام حكومة دبي استخدام التكنولوجيا المالية لإتاحة قناة دفع رقمية جديدة على بوابات دبي الرقمية تتمثل بالدفع للخدمات الحكومية عن طريق العملات الرقمية المستقرة المشفرة، بطريقة آمنة ومبتكرة.

وأكد معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن تبنّي الحلول المبتكرة لمواكبة التحولات الاقتصادية والمالية العالمية في الخدمات الحكومية بدبي هو نهج راسخ لاستشراف الاحتياجات المستقبلية وتلبيتها بشكل استباقي؛ كما في إتاحة استخدام العملات الرقمية المشفرة الآمنة في منظومة الدفع الحكومية.

وقال معاليه: "برؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبتوجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي، تواصل دبي، بالتنسيق بين مختلف جهاتها الحكومية وقطاعاتها الحيوية، مواكبة تطلعات الأفراد والمؤسسات ومجتمع الأعمال وتجاوز توقعاتهم. ومع وصول الإمارة إلى مستويات رائدة عالميًا في التحول الرقمي وفق مختلف المؤشرات الدولية، فإنها تعزز تلك الريادة بتفعيل أحدث حلول التكنولوجيا المالية الآمنة لتسهيل المعاملات الحكومية وإرساء نموذج عالمي متميز في توظيف استراتيجيتها اللانقدية لما فيه تسهيل حياة الناس وتفعيل الابتكار في الخدمات المالية.

وأضاف: "أتقدم بالشكر لدائرة المالية في حكومة دبي لجهودها في المساهمة بفتح آفاق جديدة أمام رواد شراكات التكنولوجيا حول العالم بما يدعم تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 ومشاريعها التحوّلية التي تجعل من دبي مركزاً رئيسياً لاحتضان أحدث الابتكارات".

حلول مبتكرة

وفي هذه المناسبة، أعرب معالي عبدالرحمن صالح آل صالح عن فخره بالدور الحيوي الذي تلعبه مالية دبي في تنفيذ استراتيجية دبي اللانقدية، وحرصها أن تغدو المحرك الدافع وراء نجاح هذه الاستراتيجية والوصول إلى مستقبل مالي رقمي متفرد، مشدداً على أهمية مذكرة التفاهم المُبرمة مع منصة "كريبتو.كوم" في تسريع الوصول إلى مستهدفات هذه الاستراتيجية.

وقال معاليه: "تنسجم استراتيجية دبي اللانقدية مع رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى الارتقاء بمكانة الإمارة العالمية في مجال رقمنة المدفوعات، وسوف نواصل العمل مع مختلف الشركاء من الجهات في حكومة دبي، ومقدمي الخدمات المالية المرموقين حول العالم، من أجل تعزيز منظومة المدفوعات الرقمية، ومواصلة تطوير حلول مبتكرة تلبي احتياجات الاقتصاد الرقمي المتنامي".

رؤية عالمية

من ناحيته، قال إريك أنزياني، الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات لدى "كريبتو.كوم"، إن حكومة دبي لطالما كانت صاحبة رؤية عالمية راسخة في خططها لبناء مجتمع خالٍ من النقد، معرباً عن فخره بتعاون الشركة مع مالية دبي في دعم استراتيجية دبي اللانقدية، التي أكد أنها تحقق أول تطبيق شامل ومتكامل لرقمنة المدفوعات على مستوى الحكومة من خلال العملات الرقمية المشفرة. وأضاف: "نحن متحمسون لتسخير قدراتنا وأفكارنا المبتكرة لتحفيز هذا التقدم، مدركين الرؤية الاستثنائية لقيادة دبي وقدرتها على رسم ملامح مستقبل النمو الاقتصادي من خلال مثل هذه البرامج الطموحة".

وتلتزم مالية دبي بتبنّي أحدث التقنيات المالية، بما يعكس الرؤية الطموحة لإمارة دبي في أن تصبح مركزاً عالمياً للمدفوعات الرقمية، كما أكد أحمد علي مفتاح، الذي قال إن التعاون بين القطاعين العام والخاص "يلعب دورًا جوهريًا في تحقيق هذا التحول". وأضاف: "نعمل على تطوير بيئة تنظيمية متقدمة تدعم الابتكار، وتضمن تحقيق أعلى مستويات الأمان والكفاءة في المعاملات المالية الرقمية، ما يعزز ثقة المتعاملين مع حكومة دبي، ويخلق فرصًا جديدة للنمو الاقتصادي، وسنواصل جهودنا، من خلال علاقات الشراكة الاستراتيجية، لإرساء نموذج مالي مستدام يدعم الأفراد والمؤسسات، ويمكّن دبي من ريادة مستقبل التكنولوجيا المالية على مستوى العالم، لتظل الإمارة في طليعة الابتكار والتقدم الاقتصادي".

التنويع الاقتصادي المستدام

ويمثل إعلان اليوم "تقدماً جديداً في مجال اعتماد التمويل الرقمي، بتكامل شامل مع مختلف مستويات المدفوعات الحكومية، بحسب ما أكد محمد الحكيم، الذي أعرب عن فخره بالتعاون مع مالية دبي في "تنفيذ مبادرة استراتيجية رائدة على مستوى العالم في إطار أجندة دبي الاقتصادية الطموحة D33". وأضاف: "تواصل الإمارة دفع عجلات النمو الاقتصادي من خلال استراتيجية دبي اللانقدية، ما يُمهد الطريق نحو مستقبل التنويع الاقتصادي المستدام".

بدورها، قالت آمنة محمد لوتاه، مدير إدارة تنظيم أنظمة الدفع الرقمية، إن استراتيجية دبي اللانقدية ترمي إلى تعزيز مكانة الإمارة ضمن أبرز المدن الرقمية في العالم، من خلال تنفيذ أكثر من 90% من المعاملات المالية في القطاعين الحكومي والخاص بالطرق اللانقدية بحلول عام 2026، مشيرة إلى وجود تنوّع كبير في قنوات السداد الرقمية التي تتيحها حكومة دبي للمتعاملين. وأضافت: "يُعد توقيع حكومة دبي مع منصة عالمية شهيرة للعملات الرقمية المشفرة خطوة هي الأولى من نوعها على مستوى العالم من ناحية تمكين المتعاملين مع الحكومة من سداد جميع الرسوم الحكومية، ونرى أنها سوف تسهم إسهاماً واضحاً في دفع استراتيجية دبي اللانقدية".

ومن المتوقع أن تسهم الاستراتيجية في تعزيز النمو الاقتصادي بإضافة ما لا يقل عن ثمانية مليارات درهم سنوياً إلى الاقتصاد، عبر تطوير مجموعة واسعة من الخدمات التكنولوجية المالية المبتكرة وتسريع وتيرة نمو قطاع التكنولوجيا المالية في دبي.

ويُنتظر، بمجرد الانتهاء من الترتيبات التقنية اللازمة لتفعيل الاتفاقية، أن يتمكن المتعاملون مع مختلف الجهات الحكومية، من أفراد ومؤسسات، من سداد رسوم الخدمات الحكومية من خلال الدفع بالمحافظ الرقمية في منصة "كريبتو.كوم"، التي تحوّل تلك الرسوم إلى حسابات مالية دبي بالدرهم الإماراتي، وذلك ضمن إطار سداد آمن ومبتكر.