خبراء دوليون يبحثون غداً بدبي دور الأقمار الاصطناعية في الارتقاء بالعيش على الأرض

تنطلق غداً وعلى مدار ثلاثة أيام فعاليات قمة «سات إكسبو ميدل إيست 2025»، والتي يستضيفها مركز دبي التجاري العالمي بحضور نخبة من صناع القرار ورواد السياسات في قطاع الفضاء لبحث توجهات وتحديات اقتصاد الفضاء الجديد.

وستناقش أعمال القمة دور الأقمار الاصطناعية في الارتقاء بتجربة العيش على الأرض، وذلك من خلال تناول موضوعات متنوعة أبرزها «تبني تكنولوجيا الفضاء في الأسواق الناشئة» و«الطريق نحو استدامة المدار» و«دور الذكاء الاصطناعي في الاستفادة من بيانات الأقمار الصناعية»، وغيرها.

وفي ظلّ توقعات بنمو قطاع الأقمار الاصطناعية بنسبة 16.1 % سنوياً، ستشهد القمة حلقات نقاشية يديرها نخبة من الخبراء العالميين، يعالجون قضايا جوهرية حول «مساهمة تكنولوجيا الفضاء في مكافحة الأزمات المناخية المتفاقمة» و«تداخل منظومات الذكاء الاصطناعي مع البنية التحتية المدارية» و«الفاعلون الرئيسون في إعادة رسم خريطة الاتصالات بما يتجاوز القيود الأرضية التقليدية».

مهمة حاسمة

ومن ثورة المدارات الأرضية المنخفضة وصولاً إلى منظومات البيانات الفضائية المعززة بالذكاء الاصطناعي، تزخر قائمة المتحدثين في القمة بنخبة من رواد الابتكار وصناع المستقبل في هذا القطاع المتنامي.

ومن أبرز فعاليات القمة، الكلمة الافتتاحية التي يلقيها عامر الصايغ، مساعد المدير العام للهندسة الفضائية في مركز محمد بن راشد للفضاء وكشف مجموعة ريفادا عن مشروعها الجديد «أوترنت» الذي يمثل نقلة استراتيجية في مجال الاتصالات العالمية الآمنة، بينما تكشف «سبيس داتا» عن نتائج دمجها بين تقنيات الذكاء الاصطناعي والتوأمة الرقمية في أبحاث الأدوية التي تُجرى في ظروف انعدام الجاذبية، إلى جانب مشاركة عمالقة القطاع الفضائي مثل شركة «أستروسكيل» اليابانية و«سهيل سات» و«أكسيوم سبيس» و«نايل سات» و«مجموعة نيو للفضاء» وأكثر من 30 مؤسسة رائدة لمناقشة وتحليل اقتصاد الأقمار الاصطناعية الذي تتخطى قيمته حاجز الـ22.5 مليار دولار.

وقال جو آبا، نائب رئيس المبيعات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بـ «Rivada Group»: «باتت المؤسسات العالمية والشبكات الحكومية بحاجة إلى حلول بنية تحتية تعالج تحديات الأمن السيبراني وزمن الاستجابة والسرعة المرتبطة بالأنظمة الأرضية وتعقيداتها وتجزؤها. ويسرّني تمثيل الشركة من خلال كلمة رئيسة حول «مستقبل خدمات المدار الأرضي المنخفض». كما سيُتاح للزوار في جناحنا استكشاف أحدث خدمات الشركة، «Outernet»، وهي شبكة فضائية خاصة تعيد صياغة مفهوم الاتصال العالمي».

وفي الوقت الذي يستشرف فيه جو أبا مستقبلاً متصلاً تقوده حلول البنية التحتية المدارية، يتجاوز أتسوشي تاكاتا، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون استثمار الفضاء والاستراتيجية العالمية في شركة SpaceData، حدود المألوف، حيث يلتقي عالم البيانات الفضائية بأنظمة الذكاء الاصطناعي لإعادة تشكيل الصناعات وتطويرها خارج نطاق كوكب الأرض.

وقال تاكاتا: «نسعى، إلى دمج عوالم «الفضاء» و «الرقمنة» من خلال تكامل تقنيات الأقمار الاصطناعية ومحطات الفضاء واستكشاف القمر مع تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي والرسومات ثلاثية الأبعاد والتوأمة الرقمية. ويشكل استثمارنا الأخير في شركة Exobiosphere، الشركة المتخصصة في التكنولوجيا الحيوية والرائدة في أبحاث الأدوية في الفضاء ومقرها لوكسمبورج، شهادةً على التزامنا الراسخ بتعزيز الابتكار عبر هذه المجالات المتقدمة.

وأتطلع إلى المشاركة في القمة المقبلة لمناقشة موضوع «دور الذكاء الاصطناعي في تحويل استخدام بيانات الأقمار الاصطناعية وبناء جسور لاقتصاد الفضاء الجديد».

ومن المقرر أن يستضيف مركز دبي التجاري العالمي قمة «سات إكسبو» بالتزامن مع المعرض الدولي للإعلام الرقمي واتصالات الأقمار الصناعية «كابسات 2025»، بهدف تحفيز الاستثمارات وتعزيز الشراكات ودفع عجلة الابتكار في قطاع الفضاء، حيث يشكل الحدثان جسراً يربط بين مجالات البث والإعلام الرقمي والحدود النهائية للاستكشاف الفضائي.