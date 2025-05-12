شرطة دبي تتفقد سير العمل في مركز جبل علي

تفقد اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، سير العمل في مركز شرطة جبل علي، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور اللواء الدكتور عادل السويدي، مدير مركز شرطة جبل علي، والعميد الدكتور صالح الحمراني، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد سلطان عبدالله العويص، مدير مركز شرطة القصيص، رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة بالوكالة، والعقيد أحمد غريب، نائب مدير مركز شرطة جبل علي، والمقدم الدكتور عبد الرزاق عبدالرحيم، مدير إدارة الرقابة والتفتيش بالوكالة، وعدد من الضباط.

واطلع اللواء المنصوري على المؤشرات الاستراتيجية للمركز، ومن ضمنها نسبة التغطية الأمنية في منطقة الاختصاص، ومتوسط زمن الاستجابة للحالات الطارئة، وغيرهما من المؤشرات الأخرى.

كما اطلع على إحصائيات قسم التسجيل المروري، التي تضمنت إحصائيات حول تقارير الحوادث والبلاغات المرورية والمخالفات المرورية، كما نفذ المركز العديد من الحملات المرورية بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور.

واستمع اللواء المنصوري والحضور إلى شرح حول المبادرات المشتركة التي نفذها المركز في منطقة الاختصاص خلال العام 2024، ومنها مبادرة «المدير في إسعادكم» التي تهدف إلى إسعاد القاطنين في منطقة الاختصاص من خلال لقائهم بمدير المركز أو نائبه، ومبادرة «صوتك مسموع» الهادفة إلى تعزيز التواصل وتفعيل قنوات الاتصال المباشر مع أفراد المجتمع، بما يكفل مشاركتهم في إبداء الملاحظات والمقترحات، بالإضافة إلى مبادرة نقاط التفتيش، ومبادرة طرق آمنة، ومبادرة «مجموعات السعادة»، ومبادرة «ضابط المنطق». كما اطلع على البرامج والمبادرات التي نفذها قسم الشؤون الإدارية للموظفين في العام 2024، والتي أدت إلى تحقيق الرضا الوظيفي، ومن ضمنها التحفيز والتكريم، والتواصل مع الموظفين، وأخرى.