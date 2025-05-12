«كهرباء دبي»: محطة «ند حصة» تعتمد على تقنيات متطورة في الاتصالات الرقمية

أكدت كهرباء ومياه دبي أن محطة التحويل الرقمية المبتكرة «ند حصة» تعتمد على تقنيات متطورة في مجالات التحكم والاتصالات الرقمية والأمن السيبراني، ومراقبة وحماية المعدات.

جاء ذلك خلال تفقد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة محطة «ند حصة» جهد 132/11 ك. ف، التي صممت لمواكبة الطلب المتزايد على الطاقة، مع وضع معايير جديدة في التحسين الرقمي والاستدامة، ما يسهم في الحفاظ على استقرار شبكة الكهرباء.

وبلغت قيمة المحطة نحو322 مليون درهم، وتضمنت 649 ألف ساعة عمل، محققة سجل أمان خالياً من أي إصابات.

وأكد معالي الطاير أهمية المشروع في دعم أهداف دبي الطموحة للطاقة، حيث تعكس المحطة التزام الهيئة بتوفير بنية تحتية عالمية المستوى، تلبي الطلب المتزايد على الطاقة في دبي، مشيراً إلى أن المحطة تنسجم مع استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي.

وقال معاليه: «هذه المحطة ليست مجرد مشروع بنية تحتية، بل خطوة نحو تعزيز مكانة دبي رائدة عالمية في الطاقة النظيفة والمدن الذكية. وحققت المحطة تخفيضاً بنسبة 57 % في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يعادل 54.24 طناً سنوياً. وستحسّن تقنياتها المتقدمة كفاءة الطاقة وموثوقية الشبكة، وتضمن إمدادات مستدامة للمناطق السكنية والتجارية وشركات التكنولوجيا، ومن خلال هذه المحطة المتطورة نشدد على التزامنا بالتميز والاستدامة».

من جهته، قال المهندس حسين لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع نقل الطاقة في هيئة كهرباء ومياه دبي: «تؤكد محطة التحويل الرقمية، وبقدرة إجمالية تبلغ 150 ميجافولت أمبير، التزام الهيئة بالتميز التشغيلي والاستدامة والابتكار التكنولوجي». وتتميز المحطة بتصميمها المبتكر، حيث دمجت مرافقها في مبنى واحد لتقليل المساحة المبنية، مع تعزيز الاتصال الآمن للبيانات وتقنيات الأمان مثل أنظمة التحكم عن بعد وإدارة المفاتيح، وقد نال تصميم المحطة جوائز مرموقة عدة، منها «جائزة التفاحة الخضراء للبيئة 2023»، و«جائزة العالم الأخضر 2023»، ما يبرز ريادة الهيئة في تبني الحلول المستدامة والمبتكرة.