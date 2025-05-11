محمد المري: الفوز وسام فخر ومسؤولية لمواصلة التميز في الأداء الحكومي

قال الفريق محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، بمناسبة فوز «إقامة دبي» براية حمدان بن محمد للحكومة الذكية: «نتقدم بخالص الشكر والامتنان إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، على هذا التكريم الكريم والفوز براية حمدان بن محمد للحكومة الذكية، الذي يُعد وسام فخر ومسؤولية لمواصلة التميز في الأداء الحكومي، ونحن بكل فخر واعتزاز، نحتفي اليوم بفوز الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب دبي، هذا التقدير الرفيع الذي يُجسد رؤيتنا والتزامنا بتحقيق أعلى معايير التميز والابتكار في العمل الحكومي، ويأتي هذا الفوز تتويجاً لجهود فريقنا في تحقيق أعلى النتائج في تطبيق سياسة خدمات 360، التي تمثل نموذجاً متقدماً في تقديم خدمات مترابطة ومتكاملة تتمحور حول احتياجات المتعاملين وتطلعاتهم».

وأضاف: «كما نبارك لجميع موظفينا هذا الإنجاز المشرف، ونحثهم على مواصلة مسيرة العطاء والإبداع والتطوير، لنكون دائماً عند حسن ظن قيادتنا، هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا العمل الدؤوب والتفاني الكبير الذي أظهره فريق العمل، الذي كان ولا يزال الركيزة الأساسية في مسيرتنا نحو التميز والتحول الرقمي. أتوجه بجزيل الشكر والتقدير لكل فرد من أفراد الفريق، الذين أثبتوا أن روح التعاون والإيمان بالرسالة يصنعان الفرق».