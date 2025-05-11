حمدان بن محمد: برؤية محمد بن راشد.. خدماتنا تُصَمم حول الإنسان وتُدار برؤية تواكب المستقبل

سموه:

فوز «إقامة دبي» براية حمدان يعكس ثقافة شاملة تضع المتعامل أولاً

الخدمات الحكومية في دبي تستبق تطلعات المتعامل وتلبيها بأفضل السبل وأيسرها

«خدمات 360» نهج حكومي متكامل يعزز الشراكة بين الحكومة وقطاع الأعمال والمجتمع

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن راية الريادة في دبي، تُمنح لمن يواصل الابتكار، ويضاعف الأثر، ويضع احتياجات وتطلعات المتعاملين في صميم السياسات المطبقة والخدمات المقدمة.

وقال سموه: «برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الخدمات الحكومية في دبي تستبق تطلعات المتعامل، وتلبيها بأفضل السبل وأيسرها. وسياسة خدمات 360، ليست تحسيناً إجرائياً، بل نهج حكومي متكامل، يعزز الشراكة بين الحكومة وقطاع الأعمال والمجتمع، ويحوّل البيانات والتكامل الرقمي إلى منظومة خدمات شاملة في دبي، تُصمَّم حول الإنسان، وتُدار برؤية تواكب المستقبل».

فريق واحد

وأضاف سموه: «خدمات 360 شملت حتى الآن 997 خدمة حكومية مطوّرة، ووفرت على المتعاملين في دبي 2.3 مليار درهم، وعلى الجهات الحكومية 1.6 مليار درهم. فخور بما تحققه فرق العمل الحكومية، فالعمل بروح الفريق الواحد، وتكامل الجهات، قادر على تحقيق قفزات نوعية في الأداء الحكومي. وكل جهة شاركت هي شريك فعلي في تعزيز ريادة دبي، وجزء من قصة نجاح دبي».

وقال سموه: «راية حمدان تُمنح للأثر، لا للأداء فقط. أهنئ الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي، وجميع كوادرها التي استطاعت تحويل الخدمات إلى تجربة متكاملة، تواكب المستقبل، وتخدم الناس بكفاءة.. وفوزها بالراية يعكس ثقافة شاملة، تضع المتعامل أولاً، وتجسّد نهج الحكومة الواحدة».

وتابع سموه: «كما أهنئ جمارك دبي، التي فازت بجائزة أفضل مبادرة رائدة، وأبارك للقيادة العامة لشرطة دبي، فوزها بجائزة أفضل تجربة مدينة رقمية، وهيئة الطرق والمواصلات، التي حصلت على أفضل نتيجة في ثقة المتعاملين.. وهذا التتويج هو حافز لتقديم الأفضل دائماً، وبداية لمسار جديد من الطموحات الحكومية، وكل جهة وصلت لهذه المرحلة تستحق التقدير».

ونوه سمو ولي عهد دبي، بأن المبادرات الريادية تجسد ثقافة الابتكار والتفكير التصميمي الإبداعي، وأن تجارب المدينة الرقمية التي اطلع سموه على نتائجها لهذه الدورة، هو نهج جديد، يؤكد التزام حكومة دبي بتعزيز دور القنوات الرقمية المشتركة، لتسهيل الإجراءات، وتوفير خدمات وتجارب حكومية سلسة في متناول المتعاملين.

تكريم الفائزين

جاء ذلك خلال تكريم الفائزين في برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية عن عام 2024، الذي ينظمه «مركز نموذج دبي» التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، بحضور سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي، نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، وذلك للإعلان عن الجهة الفائزة بـ«راية حمدان»، وتكريم أفضل المبادرات والتجارب الحكومية التي حققت نتائج ملموسة، ضمن المرحلة الثانية من تطبيق سياسة «خدمات 360»، التي تمثل الإطار الاستراتيجي لتحسين الخدمات الحكومية في دبي، من حيث الريادة والتفوق على العديد من أفضل الممارسات العالمية في شتى مراحل تقديم الخدمة.

نتائج نوعية

وحققت المرحلتان الأولى والثانية من سياسة خدمات 360، نتائج نوعية، وأثراً ملموساً بارزاً. ومن تلك النتائج، تحقيق وفورات مالية مباشرة للمتعاملين بقيمة 2.3 مليار درهم، ووفورات مالية للجهات الحكومية بقيمة إجمالية بلغت 1.6 مليار درهم، ووصول نسبة ثقة المتعاملين عن جهود التحسين إلى 90 %، وخفض زمن الانتظار بنسبة 93 %، وتقليص عدد الزيارات بنسبة 93 %، وتقليل المتطلبات بنسبة 63 %.

راية حمدان

وفازت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي، بلقب حامل «راية حمدان» عن عام 2024، وذلك لجهودها في تحقيق أعلى النتائج في تطبيق سياسة خدمات 360. وقد تنافست تسع جهات حكومية، من أصل 27 جهة مشاركة للفوز بالراية، وهي: هيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة تنمية المجتمع، وهيئة الطرق والمواصلات، والإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب - دبي، وبلدية دبي، والقيادة العامة لشرطة دبي، ودائرة الاقتصاد والسياحة، وجمارك دبي، ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان.

المبادرة الرائدة

وتم تكريم مبادرة التجارة الإلكترونية عبر الحدود من جمارك دبي، بجائزة «أفضل مبادرة رائدة»، لدورها في تعزيز جودة الخدمات، من خلال حلول مبتكرة، تُسهم في رفع الكفاءة، وتحقيق أثر ملموس للمتعاملين. وترسخ مبادرة «التجارة الإلكترونية عبر الحدود»، مكانة دبي كمدينة رقمية، ووجهة عالمية للتجارة الإلكترونية، من خلال خدمات تخليص جمركي آنية واستباقية، ما يسهم في تعزيز توفير تجربة متطورة للتسوق الإلكتروني.

وقد تضمنت قائمة المبادرات المرشحة كلّاً من: «الإسكان الذكي» من مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، «منتجي بلاس» من بلدية دبي، «دبي للتمكين» من هيئة تنمية المجتمع بدبي، «ترخيص السائقين» من هيئة كهرباء ومياه دبي، «التجارة الإلكترونية عبر الحدود» من جمارك دبي، «وثيقة الإدخال المؤقت الرقمية» من غرف دبي، «السفر الذكي» من الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي، بالإضافة إلى مبادرة «سهولة الأعمال» من دائرة الاقتصاد والسياحة.

أفضل تجربة

أما جائزة «أفضل تجربة مدينة رقمية»، التي تقودها هيئة دبي الرقمية، فذهبت إلى القيادة العامة لشرطة دبي، عن تجربة رقمنة إجراءات الوفاة للمواطنين – المرحلة الأولى «أحسن الله عزاكم»، لنجاحها في قيادة تقديم تجربة رقمية متكاملة، تربط الجهات والخدمات ضمن منظومة رقمية موحدة، ترتكز على احتياجات المواطنين، مع الجهات الداعمة، وهي: هيئة كهرباء ومياه دبي، بلدية دبي، هيئة الصحة بدبي، هيئة تنمية المجتمع، هيئة الطرق والمواصلات، القيادة العامة للدفاع المدني بدبي، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، وجاري العمل على المرحلة الثانية، لتشمل جميع فئات المجتمع.

وقد تضمنت قائمة التجارب المرشحة كلّاً من: الحصول على أرض وتبادل المنح، بقيادة مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، وتجربة قيادة مركبة كهربائية، بقيادة هيئة الكهرباء والمياه بدبي، وتجربة رقمنة إجراءات حالات الوفاة، بقيادة شرطة دبي، وتجربة قيادة مركبة، بقيادة هيئة الطرق والمواصلات.

ثقة المتعاملين

وقد تم تكريم هيئة الطرق والمواصلات، لتحقيقها أفضل نتيجة في ثقة المتعاملين، بجهود التحسين التي بذلتها الهيئة، وذلك للعام الثاني على التوالي، الأمر الذي يعزز من ثقة المجتمع بالخدمات الحكومية، ومدى تفوقها وريادتها.

نتائج ملموسة

وعكست نتائج المرحلة الثانية من تطبيق سياسة «خدمات 360»، تطوراً ملموساً في جودة الخدمات الحكومية، بعد أن شهدت إعادة تصميم وتطوير 579 خدمة حكومية، من خلال فرق عمل تكاملية، ضمت 27 جهة حكومية. وأسفرت هذه الجهود عن نتائج نوعية.

ريادة

وأكدت المبادرات المتأهلة هذا العام، أن ريادة الخدمات الحكومية لا تقاس فقط بحجم الإنجاز، بل بقدرة الجهة على إحداث تحول حقيقي في تجربة المتعامل، من خلال الانتقال من مرحلة «تقديم الخدمة»، إلى «استباق الحاجة».

كما شكّلت هذه المبادرات تجسيداً عملياً لرؤية دبي في أن تكون المدينة الأسرع استجابة، والأكثر تكاملاً في تقديم خدمات حكومية ذكية ومترابطة، تتفاعل بشكل آني ومستمر مع احتياجات المجتمع.

وقد عكست هذه المبادرات التزاماً مؤسسياً في دبي، برؤية تطوير الخدمات وفق سياسة خدمات 360، من خلال تسخير أدوات رقمية متقدمة، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية، وهو ما أثبت أن الريادة باتت معياراً جوهرياً في منظومة العمل الحكومي، ومنطلقاً لتصميم خدمات تُسهم في تحسين جودة الحياة، وتعزيز تنافسية الإمارة عالمياً.

منظومة التقييم

اعتمد «برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية»، في اختيار الفائزين، منظومة تقييم متكاملة، تنفذها فرق متخصصة، بمشاركة خبراء دوليين، وتركّز على خمسة معايير رئيسة، هي الأثر المحقق، ونهج الحكومة الواحدة، والإبداع والابتكار، وثقافة تقديم الخدمة، واستدامة النتائج.

وركّز التقييم على مدى التزام الجهات المتأهلة بمستهدفات سياسة خدمات 360، وقدرتها على تحويل الرؤية الاستراتيجية إلى نتائج قابلة للقياس، من خلال تطوير خدمات مترابطة واستباقية، تُبنى حول المتعامل. كما تم تقييم جاهزية الجهات للاستمرار في تحقيق هذه النتائج، وتوسيع نطاقها مستقبلاً، بما يضمن تحقيق أثر طويل المدى.

صوت المتعامل

ومن منطلق أن المتعامل هو المحور الأساسي في تطوير الخدمات، فتح «برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية»، المجال أمام المتعاملين الذين استفادوا من الخدمات، لتقييم جهود التحسين، والمساهمة بالتصويت على الجهة الأكثر استحقاقاً للفوز بـ«راية حمدان»، ما رسخ ثقافة التحسين المبني على صوت المتعامل، وفعّل مشاركة المجتمع في صياغة ملامح التجربة الحكومية.

تحفيز مستمر

ويمثل التتويج بالراية انعكاساً لرؤية دبي في أن تكون نموذجاً عالمياً في تحويل السياسات إلى نتائج تفوق التوقعات، وتلمس حياة الأفراد بشكل مباشر، وترسي نموذجاً ريادياً فريداً، تشاركه مع العالم. وتشكل «راية حمدان» أداة تحفيزية فعالة، تعزز من تنافسية الجهات الحكومية، وتدفعها إلى تبنّي نماذج مبتكرة في تقديم الخدمات، ضمن بيئة مؤسسية موحدة، تشجع على الأداء العالي والتميز المستدام.

أجندة خدمات 360

يشكّل «برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية»، ركيزة أساسية في تسريع التحول نحو نموذج خدمات حكومية جديد، يتسم بالاستباقية والتكامل. ومن خلال تطبيق سياسة «خدمات 360»، يسعى البرنامج إلى الوصول إلى 100 % من الخدمات الاستباقية والمؤتمتة، و90 % من الخدمات المتكاملة، و90 % من الخدمات المقدمة دون الحاجة إلى الحضور الشخصي. ويواصل البرنامج توحيد الجهود الحكومية نحو تصميم تجربة خدمات تواكب طموحات دبي، وتنافس أفضل النماذج العالمية.

تحوّل نوعي في الخدمات الحكومية

وأكد معالي عبدالله محمد البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن النتائج الإيجابية من تطبيق سياسة خدمات 360، دليل عملي على أن التوجيهات الاستراتيجية للقيادة، تتحول إلى مبادرات ومنهجيات ذات أثر إيجابي ملموس على أرض الواقع.

وقال: «تحقيق هذا المستوى من التحول الاستراتيجي النوعي في الخدمات الحكومية في دبي، يعكس التزاماً مستمراً برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في ترسيخ مكانة الإمارة كنموذج عالمي للريادة الحكومية».

وأضاف: «راية حمدان تُمنح للجهة التي تصنع فرقاً حقيقياً ملموساً في حياة الناس، وتقدم نموذجاً يُحتذى به في العمل الحكومي القائم على التكامل، وتصميم الخدمة لاستباق احتياجات المجتمع».

ونوّه بتكامل الجهود بين مختلف الجهات في كافة القطاعات، بما يعزز صورة حكومة دبي كمنصة موحدة لدى المتعامل، ويرسخ الانطباع الإيجابي لدى المجتمع، بأن كل خدمات وتجارب الجهات حكومية في الإمارة، هي قائمة على نهج الحكومة الواحدة لدبي، وتحمل طابعها وثقافة عملها، وتجسد نهجها الريادي لخدمة الناس بروح الفريق الواحد.

تكامل الأدوار

وبهذه المناسبة، قال حمد عبيد المنصوري مدير عام هيئة دبي الرقمية: «يُجسّد اعتماد برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية لفئة «تجارب المدينة الرقمية»، ترجمة حقيقية لتكامل الأدوار، وتوحيد الجهود بين الجهات الحكومية، ضمن رؤية مشتركة، تهدف إلى الارتقاء بجودة الحياة في دبي.

ويُعد فوز شرطة دبي بهذه الفئة، محطة جديدة في مسيرة ريادتها، وتأكيداً على التزامها بتقديم تجارب رقمية متكاملة، تتمحور حول المتعامل، وتلبي احتياجاته بكفاءة وابتكار.

وفي دبي الرقمية، وانطلاقاً من دورنا في قيادة التحول الرقمي على مستوى الإمارة، نثمّن جهود برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية، في ترسيخ مفهوم تجارب المدينة الرقمية، ونجدد التزامنا بدعم تطوير تجارب رقمية أكثر تكاملاً وتأثيراً في المدينة، بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة، ويعزز مكانة دبي كمدينة رقمية رائدة على مستوى العالم».

مسار مؤسسي متكامل

وأشار الدكتور هزاع خلفان النعيمي مساعد الأمين العام لقطاع التميز والخدمات الحكومية بالأمانة العامة للمجلس التنفيذي، إلى أن برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية، أصبح اليوم معياراً شاملاً في تصميم وتنفيذ وتقييم الخدمات.

وقال: «راية حمدان تمثل تتويجاً لمسار مؤسسي متكامل، تقوده الجهات الحكومية في دبي بكفاءة واقتدار، ضمن نهج موحد، يحول الطموحات الاستراتيجية إلى أثر واقعي يلمسه المتعامل. ما نراه اليوم، هو نتيجة عمل تراكمي جمع بين الفكر الحكومي المتجدد، والقيادة التنفيذية القادرة على تحويل التحديات إلى فرص تطوير نوعية في الخدمات الحكومية».

إعادة تعريف تجربة المتعامل

من جانبها، أوضحت إيمان السويدي مدير إدارة تنفيذي للتقييم والدراسات في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، أن ما يميز هذه الدورة، هو الارتفاع الكمي والنوعي في كفاءة الأداء الريادي الاستباقي للجهات الحكومية، وقدرتها على تحويل فلسفة خدمات 360 إلى تطبيقات مؤسسية مستدامة، ترتكز على إشراك المتعامل في تصميم الخدمة وتقديمها.

وقالت: «برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية، ليس منصة للتكريم فحسب، بل أداة عمل تحفّز الجهات على إعادة تصميم خدماتها، لتكون أكثر ابتكاراً، وتقدم الأفضل، وتجعل رحلة المتعامل أكثر سلاسة. الجهات الفائزة والمتأهلة، أثبتت قدرتها على إعادة تعريف تجربة المتعامل، وتحقيق التحول المؤسسي من خلال مبادرات قابلة للقياس والتوسع، ما يعكس تطوراً استراتيجياً في مفهوم الخدمة الحكومية».

الجهات الفائزة:

الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب - دبي تحصد «راية حمدان»

«التجارة الإلكترونية» عبر الحدود من جمارك دبي تفوز بـ«أفضل مبادرة رائدة»

«أحسن الله عزاكم» تحصد «أفضل تجربة مدينة رقمية» بقيادة شرطة دبي

هيئة الطرق تحصل على أعلى النتائج في ثقة المتعاملين بجهود تحسين الخدمات