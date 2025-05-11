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الإمارات

مسؤولون يعزون بوفاة علي السيد السادة

  • أعربوا عن خالص مواساتهم لأسرة الفقيد
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البيان

دبي
خليفة سليمان خلال تقديم واجب العزاء
تصوير: إبراهيم صادق
خليفة سليمان خلال تقديم واجب العزاء
عبدالله البسطي معزياً بالفقيد
عبدالله البسطي معزياً بالفقيد
لؤي بالهول معزياً بالفقيد
لؤي بالهول معزياً بالفقيد
سعيد الطاير مقدماً واجب العزاء
سعيد الطاير مقدماً واجب العزاء
حسين لوتاه معزياً بالفقيد
حسين لوتاه معزياً بالفقيد
جمال الحاي خلال العزاء
جمال الحاي خلال العزاء

قدم عدد من المسؤولين في دبي، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له علي السيد إبراهيم السيد خليفة السادة، وذلك خلال زيارتهم لمجلس العزاء في الإمارة، فقد قدم العزاء كل من معالي خليفة سعيد سليمان، رئيس مراسم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، ومعالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لدبي، ومعالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، والدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، وجمال الحاي، نائب الرئيس التنفيذي في مطارات دبي.

وأعرب المعزون عن صادق عزائهم ومواساتهم لأسرة الفقيد وأبنائه وإخوانه، داعين المولى، عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته.