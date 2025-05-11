مسؤولون يعزون بوفاة علي السيد السادة

قدم عدد من المسؤولين في دبي، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له علي السيد إبراهيم السيد خليفة السادة، وذلك خلال زيارتهم لمجلس العزاء في الإمارة، فقد قدم العزاء كل من معالي خليفة سعيد سليمان، رئيس مراسم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، ومعالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لدبي، ومعالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، والدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، وجمال الحاي، نائب الرئيس التنفيذي في مطارات دبي.

وأعرب المعزون عن صادق عزائهم ومواساتهم لأسرة الفقيد وأبنائه وإخوانه، داعين المولى، عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته.