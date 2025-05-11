شرطة دبي تعزز صفوفها من مجندي الخدمة الوطنية

تشارك القيادة العامة لشرطة دبي، في فعاليات الدورة الثامنة من معرض الخدمة الوطنية للتوظيف، الذي سيُقام غداً ويستمر 3 أيام في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو.

وأكد اللواء الدكتور صالح عبدالله مراد، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، حرص القيادة العامة لشرطة دبي على المشاركة في المعرض في إطار تعزيز صفوفها من خريجي برنامج مجندي الخدمة الوطنية والاحتياطية، لما يتمتعون به من مواصفات متميزة في الالتزام والانضباط والجاهزية، نظراً لتأسيسهم على برامج استثنائية عالية المستوى والقيمة خلال خدمتهم في هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية.

وأشار إلى أن شرطة دبي تشارك كل عام في معرض الخدمة الوطنية للتوظيف، واستطاعت أن توظف خلال السنوات الماضية خريجين أثبتوا قدرات عالية وكفاءة في القيام بالمهام الشرطية والعسكرية التي أوكلت إليهم، وبرزوا في الكثير من التخصصات والمجالات وفي مختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة، مبيناً أن شرطة دبي ستطرح هذا العام العديد من الوظائف لهم في معرض التوظيف، من أجل توفير الفرص لهم لخدمة وطنهم، وتحقيق تطلعاتهم المستقبلية، وتسخير إمكانياتهم وقدراتهم في العمل الشرطي.

استعداد وتوظيف ذكي

وأكد العقيد حمد بن دعفوس، مدير إدارة الاختيار والتوظيف في الإدارة العامة للموارد البشرية، أن شرطة دبي أنهت كافة استعداداتها من أجل استقبال مجندي الخدمة الوطنية في منصتها بمعرض الخدمة الوطنية للتوظيف في مدينة إكسبو، مُوضحاً أن شرطة دبي ستوفر عبر منصتها في المعرض، أجهزة إلكترونية لتمكين الراغبين في الالتحاق بالعمل في شرطة دبي على التقديم للوظائف بطريقة ذكية عبر منصة التوظيف الذكية https://srs.dubaipolice.gov.ae.

شروط الالتحاق

وبين العقيد حمد بن دعفوس أن شرطة دبي ستطرح عبر المنصة الذكية وظائف على المستوى الجامعي ومستوى صف الضباط، وأن الراغبين في الالتحاق في شرطة دبي من مجندي الخدمة الوطنية ذات الصلة يجب أن تتوفر فيهم الشروط المُعتمدة والمنشورة في الموقع الإلكتروني.

وأضاف أن هناك مجموعة من الشروط للحصول على الوظيفة في شرطة دبي، تتمثل في اجتياز الاختبارات الذكية بنجاح، واجتياز المقابلة الشخصية، واجتياز الفحوصات الطبية بنجاح، وألا يكون قد سبق الحكم على المتقدم بجريمة مخلة بالشرف والأمانة، وألا يكون قد جرد من رتبته العسكرية أو طرد أو فصل من الخدمة من أية جهة أمنية أو عسكرية أو مدنية، مُتمنياً التوفيق لكافة الراغبين في أن يكونوا جزءاً من قصة الريادة والتميز في شرطة دبي.