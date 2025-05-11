وفد من القمة الشرطية العالمية يزور وزارة الدفاع

زار وفد من القمة الشرطية العالمية التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي، قيادة الشرطة العسكرية في وزارة الدفاع في أبوظبي، لبحث أوجه التعاون المشترك واستعراض أبرز ملامح أجندة القمة، والفعاليات المرتبطة بها.

وقال العميد الدكتور عبدالرحمن شرف المعمري، مدير مركز حماية الدولي في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، رئيس الوفد: «القمة الشرطية العالمية تمثل منصة محورية لتبادل الخبرات ومناقشة أبرز القضايا الأمنية والتشريعية والتقنية، وهي فرصة نوعية للعاملين في مختلف القطاعات – بما في ذلك القطاع العسكري – للاطلاع على أحدث الممارسات العالمية، والمشاركة في صياغة توجهات المستقبل في مجالات الأمن والدفاع والعدالة.»

وأضاف: «نثمن تفاعل وزارة الدفاع مع أجندة القمة واهتمامهم بمضامينها، ونتطلع إلى حضور نوعي يعكس التكامل المؤسسي والاهتمام المشترك بالتطوير المستدام، بما يخدم رؤية قيادتنا الرشيدة ويعزز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للريادة الأمنية».