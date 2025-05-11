تخريج 3 دورات متقدمة في الاستجابة المسلحة بدبي



شهد اللواء عبدالله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، حفل تخريج دورات الاستجابة المسلحة رقم (107، 108، 109) التي نظمها مركز الاستجابة المسلحة في ميدان المدينة التدريبية بالروية، بحضور قيادات في شرطة الإمارة.

وأشاد اللواء الغيثي في كلمته بجهود الكوادر التدريبية والتنظيمية، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي على الاستثمار في الكفاءات البشرية وتطوير قدراتها، بما يضمن الاستجابة السريعة والفعالة في مختلف الظروف.

ودعا الخريجين إلى تطبيق ما اكتسبوه من مهارات ومعارف في واقع العمل الميداني، بما يعزز كفاءة المنظومة الأمنية، ويعكس الصورة المُشرفة لشرطة دبي.