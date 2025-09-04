«كهرباء دبي» تحتفي بـ«الضاد» من خلال رعاية «بالعربي»

بوصفها الراعي الرئيس، تدعم هيئة كهرباء ومياه دبي مبادرة «بالعربي» التي تنظمها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، بهدف تعزيز استخدام اللغة العربية عبر شبكة الإنترنت وقنوات التواصل الاجتماعي وإبراز جمالياتها.

وقال معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: «ندعم المبادرات الوطنية التي تسهم في النهوض بواقع اللغة العربية في المنطقة والعالم، وتعيد للغة الضاد مكانتها بين لغات العالم.

وفي «عام المجتمع» نعمل على تعميق مساهمتنا في بناء مجتمع مزدهر يعمل بروح واحدة لتحقيق تطلعاته وصون هويته وقيمه، وتنمية الهوية الثقافية خاصة بين الأجيال الشابة، لضمان إعداد أجيال عربية متجددة في فكرها ومعلوماتها».

ولفت معالي الطاير إلى نجاح مبادرة «بالعربي» منذ إطلاقها قبل أكثر من عقد، في ترسيخ حضور اللغة العربية في الفضاء الرقمي وبين ثقافات العالم، ورفع مستوى الوعي حول غناها، وتصميم أدوات فعالة للتعبير عنها.

من جهته، قال جمال بن حويرب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة: «يسعدنا إبرام هذه الشراكة الاستراتيجية مع هيئة كهرباء ومياه دبي، الراعي الرئيس لمبادرة «بالعربي».

والتي تمثل خطوة نوعية نحو تحقيق رؤيتنا الوطنية الرامية إلى تعزيز حضور اللغة العربية عالمياً بوصفها أداة للمعرفة والابتكار، وإبراز جمالياتها اللغوية وعمقها الحضاري ومرونتها الفائقة».

ونحن، في المؤسسة، نؤمن بأن اللغة العربية هي أساس هويتنا الوطنية وحضارتنا الأصيلة. نؤكد أهمية تشجيع استخدامها على منصات التواصل الاجتماعي، ودورها الفاعل في الحفاظ على إرثنا المعرفي للأجيال القادمة وتمكينها معرفياً وفكرياً، وهو ما تهدف إليه «بالعربي».

سعيد الطاير:

ندعم المبادرات الداعمة للنهوض بواقع «العربية» في المنطقة والعالم