«إقامة دبي» تحصد جائزة عالمية في الحوكمة المؤسسية

أكدت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي حضورها المؤسسي الريادي بفوزها بجائزة عالمية استثنائية عن فئة «أفضل جهة في الحوكمة المؤسسية – القطاع الحكومي 2025».

والمقدمة من مجلة Global Banking & Finance Review الدولية، تقديراً لالتزامها بتعزيز مبادئ الحوكمة المؤسسية وتبني أفضل الممارسات الإدارية على المستويين الإقليمي والدولي، ولتكون بذلك أول جهة حكومية في الشرق الأوسط تنال هذه الجائزة.

ويجسد هذا التتويج مكانة دبي مدينة رائدة في الإدارة والحوكمة، ويعكس النهج الاستباقي لإقامة دبي في تطوير منظومتها المؤسسية.

إهداء

وأعرب الفريق محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، عن فخره بهذا الإنجاز قائلاً: «نهدي هذا التكريم إلى قيادتنا الرشيدة التي وفرت لنا الرؤية والدعم، ونؤكد التزامنا بمواصلة تطوير منظومة الحوكمة المؤسسية، بما يعزز مكانة دبي عالمياً كونها نموذجاً متفرداً في الإدارة والنزاهة».

من جانبها، أكدت الدكتورة حنان عبدالله المرزوقي مدير إدارة الحوكمة المؤسسية والامتثال، أن هذا الفوز يعكس ثمرة العمل المؤسسي المتكامل وجهود فرق العمل في مختلف القطاعات.

مشيرة إلى أن التتويج العالمي لم يأتِ بمحض الصدفة، بل هو نتيجة مباشرة لترسيخ مبادئ الامتثال وتطوير السياسات والإجراءات التي تواكب أفضل الممارسات العالمية، وتدعم استدامة الأداء الحكومي في دبي.

وأضافت: «حصولنا على هذه الجائزة يدفعنا لمواصلة تعزيز منظومة الحوكمة، بما يضمن النزاهة المؤسسية محلياً ودولياً، ويعكس التزام إقامة دبي بالتميز المؤسسي والابتكار في خدمة الإنسان».