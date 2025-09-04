شرطة دبي تطلق «فعالية صيف الابتكار»

أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلةً بإدارة المعرفة والابتكار والتطوير في الإدارة العامة للشؤون الإدارية، «فعالية صيف الابتكار 2025».

وذلك في مركز البحث والتطوير بمقر القيادة، بحضور العميد منصور القرقاوي، مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية، وعدد من مديري الإدارات الفرعية والضباط والمدنيين من مُقدمي المشاريع الابتكارية، الذين يمثلون مختلف الإدارات العامة في الشرطة.

واطلع العميد القرقاوي على المشاريع الابتكارية المعروضة على هامش الفعالية، مُشيداً بجهود الموظفين ومُخرجات إبداعاتهم، مؤكداً أن شرطة دبي تضع الابتكار ضمن أولوياتها الاستراتيجية، وتعمل باستمرار على ترسيخ ثقافته داخل بيئة العمل المؤسسي.

وأضاف: «فعالية صيف الابتكار 2025 هي امتداد لجهود شرطة دبي الرامية إلى تعزيز مفاهيم الابتكار بين كوادرها، وتوفير منصات تفاعلية تشجع الموظفين على طرح أفكار إبداعية قابلة للتطبيق».

من جانبه، قال العقيد عبدالله جاسم الزرعوني، مدير إدارة المعرفة والابتكار والتطوير: «إن الابتكار بات جزءاً لا يتجزأ من هوية شرطة دبي المؤسسية، وإن فعالية «صيف الابتكار»، تُمثل جزءاً من رؤية شاملة لبناء عقول إبداعية قادرة على مواكبة تحديات المستقبل، وتقديم حلول متطورة تضمن استدامة منظومة العمل الشرطي والأمني».

وأوضح أن الفعالية تضمنت معرضاً لمشاريع الموظفين المبتكرة، وورشة حول أنظمة الابتكار، والمشاريع المعرفية والابتكارية، والمصنفات الفكرية ومشاريع البحث والتطوير، والأفكار والمقترحات، بهدف تحفيز الموظفين على عرض أفكارهم والمشاركة بفعالية في تطوير الحلول.