شرطة دبي تحذر من خطورة عدم ترك مسافة الأمان بين المركبات

حذر العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، من خطورة عدم ترك مسافة الأمان القانونية بين المركبات، نظراً لتسبب هذه المُخالفة في وقوع حوادث بليغة أو مُميتة، مؤكداً أن الإحصائيات تُظهر أن تَصادمات المَركبات الناتجة عن عدم ترك مسافة أمان تُعد من أكثر أنواع الحوادث شيوعاً.

جاء ذلك عُقب وفاة شخصٍ وإصابة 2 آخرين، بإصابات مُتفاوتة في حادث تصادم وقع مساء يوم الإثنين الماضي، بين 3 مركبات على شارع الإمارات، بعد جسر نادي دبي باتجاه الشارقة، نتيجة عدم ترك مسافة أمان كافية، وهو ما يُعد من أبرز الأسباب المؤدية إلى الحوادث المرورية الخطرة على الطرق السريعة.

وأوضح العميد ابن سويدان أن غرفة القيادة والسيطرة تلقت بلاغاً بالحادث في تمام الساعة 13:30 مساءً. وأظهرت التحقيقات الأولية أن الحادث وقع بسبب عدم التزام أحد سائقي المركبات بترك مسافة أمان كافية خلف الأخرى التي تسير أمامه، الأمر الذي أدى إلى وقوع الاصطدام، ووفاة شخص وإصابة 2 آخرين بإصابات متفاوتة تراوحت بين المتوسطة والبسيطة، ونُقلا على إثرها للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأشار إلى أن خبراء حوادث السير انتقلوا فوراً إلى الموقع، وباشروا إجراءات المعاينة وجمع الأدلة الفنية لتحديد الأسباب الدقيقة للحادث. فيما قامت الدوريات المرورية بتأمين موقع الحادث وتنظيم حركة السير، لضمان سرعة وصول سيارات الإسعاف والفرق المختصة، كما عملت الفرق الميدانية على إزالة المركبات المتضررة في أقصر وقت ممكن لضمان انسيابية الحركة المرورية وتفادي الاختناقات.

ودعا مدير الإدارة العامة للمرور، السائقين إلى التحلي بالحذر والانتباه أثناء القيادة، مشدداً على أن التقيد بالأنظمة المرورية لا يحمي السائق وحده، بل يُسهم في حماية جميع مستخدمي الطريق، وتحقيق بيئة مرورية أكثر أمناً واستدامة في الإمارة.

وأكد أن الالتزام بمسافة الأمان هو عنصر أساسي في القيادة الوقائية، التي من شأنها الحفاظ على الأرواح والممتلكات، والتقليل من الخسائر الناتجة عن الحوادث. وبيّن أن شرطة دبي تُنفذ برامج توعوية مستمرة تستهدف مختلف شرائح المجتمع، من خلال الحملات الميدانية والإلكترونية، لتسليط الضوء على أهم المخالفات المؤثرة على السلامة المرورية، مثل السرعة الزائدة، والانشغال بغير الطريق، وعدم ترك مسافة كافية، منوهاً بأن قانون السير والمرور الاتحادي ينص على مخالفة عدم ترك مسافة الأمان، بغرامة مالية قدرها 400 درهم، إضافة إلى 4 نقاط مرورية تُسجل على السائق المخالف.