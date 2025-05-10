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حمدان وأحمد بن محمد يحضران أفراح المنصوري والمهيري

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البيان

دبي
حمدان بن محمد في لقطة تذكارية مع العريسين محمد سالم المنصوري وعامر محمد المنصوري وذويهما |
حمدان بن محمد في لقطة تذكارية مع العريسين محمد سالم المنصوري وعامر محمد المنصوري وذويهما |
حمدان بن محمد خلال حضور الحفل
تصوير: خليفة اليوسف وعبدالله الحتاوي
حمدان بن محمد خلال حضور الحفل
أحمد بن محمد متوسطاً العريسين
أحمد بن محمد متوسطاً العريسين
أحمد بن محمد خلال حضوره الحفل
أحمد بن محمد خلال حضوره الحفل

حضر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أمس، في دبي حفل الاستقبال الذي أقامه سالم مسفر بن غانم بالقوبع المنصوري، ومحمد عامر حميد بن عمهي المنصوري، بمناسبة زفاف نجليهما محمد سالم مسفر بن غانم بالقوبع المنصوري، وعامر محمد عامر حميد بن عمهي المنصوري، إلى كريمتيّ جمعة محمد علي جمعة المهيري، وغانم سالم راشد بالفار المنصوري.

وهنّأ سموه العرسان وذويهم وبارك لهم الزفاف، راجياً الله عزّ وجلّ أن يجعله زواجاً مباركاً ميموناً ومكللاً بالاستقرار والسعادة.

كما حضر سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، حفل الاستقبال أمس في دبي.وقد هنّأ سموّه العرسان وذويهم وبارك لهم الزفاف، راجياً الله عزّ وجلّ أن يجعله زواجاً مباركاً ميموناً ومكللاً بالاستقرار والسعادة.