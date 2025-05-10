حمدان بن محمد: على خطى محمد بن راشد تعلمنا أن المجتمع المتماسك يبني الأمل ويصنع التغيير

سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لدبي، السير على خطى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتعزيز ريادة دولة الإمارات لتكون مصدر إلهام للعالم.

وشدد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على أنه تعلم من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن المجتمع المتماسك والسعيد هو من يبني الأمل، وينشر الإيجابية، ويصنع التغيير.

وأكد سموه أن صناعة المستقبل تكون بمجتمع يعتز بقيمه، ويحتفي بالمتميزين، ويتكاتف في مواجهة التحديات، ويلتف حول قيادة رشيدة تبادله الحب، وتشاركه أفراحه وأحزانه.

وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «على خطى محمد بن راشد، تعلمنا أن المجتمع المتماسك والسعيد هو من يبني الأمل، وينشر الإيجابية، ويصنع التغيير... مجتمع يعتز بقيمه، ويحتفي بالمتميزين، ويتكاتف في مواجهة التحديات، ويلتف حول قيادة رشيدة تبادله الحب، وتشاركه أفراحه وأحزانه... هكذا نصنع المستقبل، ويداً بيد نعزز ريادة الإمارات، ونكون مصدر إلهام للعالم».

وأرفق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم مع التغريدة شريطاً مصوراً جاء فيه: «تعلمنا في الإمارات أن قوتنا الحقيقية تكمن في ترابط مجتمعنا، وأننا محظوظون بتنوعنا، وأن سعادة شعبنا هي الأولوية، وأن الدول لتكون ناجحة عليها أن تبدأ من الأسرة، وتضع المواطن أولاً وثانياً وثالثاً، فمعاً نحقق المستحيل ونتشارك المسؤولية، لنجعل من دبي أفضل مدينة للعيش في العالم، على خطى محمد بن راشد».

الجدير بالذكر أن المجلس التنفيذي، اعتمد خلال اجتماعه، أول أمس الخميس، برئاسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، مشروع استحداث المركز الموحد للرعاية الأسرية، الذي يُعنى بتقديم نموذج متكامل للخدمات الأساسية لرعاية الأسرة.

ويسعى لتحسين جودة خدمات الاستشارات الأسرية وتعزيز التوجيه الأسري في دبي، بالإضافة إلى الخدمات المعنية برعاية المحضونين، وتكامل الجهود في التعامل مع الحالة الخاصة لكل محضون، وحماية حقوق الطفل، وذلك من خلال مركز موحد يقدم هذه الخدمات من قبل كوادر متخصصة ومؤهلة.

ويسهم المركز في ترسيخ دعائم دور الأسرة كنواة مركزية متينة للمجتمعات المتماسكة، التي تضع الإنسان في مقدمة أولوياتها.

كما يدعم المركز تحقيق غايات أجندة دبي الاجتماعية 33، وشعارها الأسرة أساس الوطن، لا سيما غاية بناء الأسر الأسعد والأكثر ترابطاً وتسامحاً وتمسكاً بالقيم والهوية الوطنية، وغاية إرساء دعائم المنظومة الاجتماعية الأكثر فعالية واستباقية في الحماية والرعاية والتمكين.

ويقدم المركز الموحد، الذي تتولى إدارته هيئة تنمية المجتمع بدبي، خدماته المختلفة للمواطنين والمقيمين، وذلك من خلال فرعين له في كل من منطقتي ديرة وبر دبي، حيث يركز على الجانب الاجتماعي، ويستند في عمله وخدماته الاستباقية والمتكاملة إلى أفضل الممارسات العالمية، ومن أهمها تبني أنظمة رقمية متقدمة لتعزيز قدرات المهنيين والتخصصيين في مجال تمكين الأسرة.

سعادة شعبنا أولوية وقوتنا الحقيقية في ترابط مجتمعنا

معاً نحقق المستحيل ونتشارك المسؤولية لنجعل من دبي أفضل مدينة للعيش في العالم